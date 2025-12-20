sábado 20  de  diciembre 2025
Fútbol

Kylian Mbappé hace historia en el Real Madrid e iguala el récord goleador de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé marcó su gol 59 de 2025 con el Real Madrid e igualó el récord histórico de Cristiano Ronaldo en un año natural tras anotar de penal ante el Sevilla

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid el 20 de diciembre de 2025.&nbsp;

Oscar DEL POZO / AFP 

Oscar DEL POZO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Kylian Mbappé alcanzó un hito histórico con el Real Madrid al marcar su gol número 59 del año 2025, igualando el récord anotador del club en un mismo año natural, una marca que pertenecía en solitario a Cristiano Ronaldo desde 2013.

El delantero francés logró la cifra este sábado al transformar un penalti ante el Sevilla, en un partido que el conjunto blanco ganó 2-0, consolidando su liderazgo ofensivo en la temporada.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, agarra el balón tras marcar el primer gol de su equipo durante la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, partido entre el Olympiakos (GRE) y el Real Madrid (ESP) en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo el 26 de noviembre de 2025.
Un gol histórico en el minuto 86

Mbappé tuvo que esperar hasta el minuto 86 para igualar el registro de Cristiano Ronaldo, su ídolo de infancia, en una noche especial que coincidió además con la celebración de su 27º cumpleaños, el 20 de diciembre.

Durante los minutos finales, el atacante intentó superar la marca histórica, pero no logró anotar el gol número 60 antes del pitazo final.

AFP__20251004__77QD2VU__v5__MidRes__TopshotFblEspLigaRealMadridVillarreal
El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 4 de octubre de 2025.

THOMAS COEX / AFP

Mbappé y Cristiano Ronaldo, unidos por la historia

El récord de 59 goles en un año natural fue establecido por Cristiano Ronaldo en 2013, una de las temporadas más prolíficas del portugués con el Real Madrid. Más de una década después, Mbappé alcanza esa cifra en su primer año natural completo como jugador del club blanco, reafirmando su impacto inmediato.

El francés se consolida así como la referencia ofensiva del Real Madrid, superando marcas históricas y confirmando las expectativas generadas tras su llegada al Santiago Bernabéu.

Un Real Madrid sólido ante el Sevilla

La victoria por 2-0 ante el Sevilla permitió al equipo sumar tres puntos clave, en un partido donde Mbappé volvió a ser decisivo desde el punto de penalti y dejó su nombre grabado en la historia del club.

