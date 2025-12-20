Kylian Mbappé hace historia en el Real Madrid e iguala el récord goleador de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé alcanzó un hito histórico con el Real Madrid al marcar su gol número 59 del año 2025, igualando el récord anotador del club en un mismo año natural, una marca que pertenecía en solitario a Cristiano Ronaldo desde 2013.
Kylian Mbappé marcó su gol 59 de 2025 con el Real Madrid e igualó el récord histórico de Cristiano Ronaldo en un año natural tras anotar de penal ante el Sevilla
El delantero francés logró la cifra este sábado al transformar un penalti ante el Sevilla, en un partido que el conjunto blanco ganó 2-0, consolidando su liderazgo ofensivo en la temporada.
Mbappé tuvo que esperar hasta el minuto 86 para igualar el registro de Cristiano Ronaldo, su ídolo de infancia, en una noche especial que coincidió además con la celebración de su 27º cumpleaños, el 20 de diciembre.
Durante los minutos finales, el atacante intentó superar la marca histórica, pero no logró anotar el gol número 60 antes del pitazo final.
El récord de 59 goles en un año natural fue establecido por Cristiano Ronaldo en 2013, una de las temporadas más prolíficas del portugués con el Real Madrid. Más de una década después, Mbappé alcanza esa cifra en su primer año natural completo como jugador del club blanco, reafirmando su impacto inmediato.
El francés se consolida así como la referencia ofensiva del Real Madrid, superando marcas históricas y confirmando las expectativas generadas tras su llegada al Santiago Bernabéu.
La victoria por 2-0 ante el Sevilla permitió al equipo sumar tres puntos clave, en un partido donde Mbappé volvió a ser decisivo desde el punto de penalti y dejó su nombre grabado en la historia del club.