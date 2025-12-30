martes 30  de  diciembre 2025
Refuerzo para enfrentar al Inter Miami: Alianza Lima ficha al argentino Girotti

El cuadro blanquiazul jugará el 24 de enero un partido amistoso con el Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana

El atacante argentino Federico Girotti, en ese entonces de Talleres de Córdoba, busca el balón en un partido, el 8 de mayo de 2025.

DIEGO LIMA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- El jugador argentino Federico Girotti vestirá en 2026 las mallas de Alianza Lima, procedente de Talleres de Córdoba, anunció este martes el popular club de Perú.

El atacante de 26 años se sumará a la ofensiva del equipo limeño en reemplazo del veterano goleador argentino Hernán Barcos, de 41 años, a quien no se le renovó contrato.

"Un nuevo reto. Un nuevo desafío. ¡Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti! El camino es hoy", anunció la institución en sus cuentas oficiales de las redes sociales Facebook y X.

El cuadro blanquiazul jugará el 24 de enero un partido amistoso con el Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana.

Alianza Lima se refuerza con esta incorporación para su participación en la Copa Libertadores de 2026.

Girotti hará dupla con el veterano goleador Paolo Guerrero, de 41 años.

Bajo la dirección de su nuevo técnico, el argentino Pablo Guede, el club limeño tiene la expectativa de coronarse campeón nacional en 2026, coincidiendo con su 125 aniversario de fundación.

Girotti jugó en 2025 para Talleres de Córdoba y se formó en River Plate.

Hakimi regresa en triunfo de Marruecos

Noche feliz para Marruecos: el anfitrión de la Copa de África de Naciones (CAN) ganó 3-0 a Zambia, se clasificó a octavos de final y vivió además el esperado regreso tras su lesión de la estrella nacional, Achraf Hakimi, este lunes en Rabat.

El lateral del París Saint-Germain, lesionado a principios de noviembre en un tobillo en una acción con el colombiano Luis Díaz (Bayern Múnich) en un partido de la Liga de Campeones, no jugó en los dos primeros partidos de los Leones del Atlas por precaución.

Hakimi empezó como suplente este lunes y entró en el campo en el minuto 64, demostrando que está en forma y con hambre de balón.

Estuvo incluso cerca de marcar, pero su disparo fue despejado in extremis por el arquero zambiano, Willard Mwanza, en el 81.

Para entonces, el partido estaba más que decidido por un doblete de Ayoub El Kaabi (9' y 51') y un tanto de Brahim Díaz (27').

FUENTE: AFP

