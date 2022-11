Guardiola extiende su contrato con el Manchester City

Guardiola tomó las riendas del City en 2016 y ha gestionado el periodo más exitoso en la historia del club, con la conquista de cuatro títulos de liga y nueve trofeos de relevancia en total. Sin embargo, no ha conseguido el cetro de la Liga de Campeones con el City.

guardiola.jpg Pep Guardiola en busca de agrandar su leyenda AP / Scott Heppell

La extensión contractual prolongará su permanencia con el monarca actual de la Premier a nueve años, lo que supera por mucho a cualquiera de sus empleos anteriores como entrenador.

Guardiola pasó cuatro temporadas en el Barcelona y tres en el Bayern Múnich.

“No puedo agradeceros lo suficiente en el club por confiar en mí”, dijo el viernes. “Desde el primer día he sentido algo especial acá. No podría estar en un sitio mejor. Tengo todavía la sensación de que hay más que podemos lograr juntos, y es por eso que quiero quedarme y continuar peleando por trofeos”.

Guardiola ha dirigido a los Citizens en 374 partidos, la segunda mayor cantidad después de los 587 de Les McDowall en la lista de técnicos del club durante la postguerra.

“Él ha contribuido ya mucho con el éxito y la construcción de esta organización, y es emocionante pensar lo que sería posible con la energía, hambre y ambición que él tiene evidentemente”, dijo el presidente del club Khaldoon al Mubarak. "Bajo su liderazgo especial, nuestro primer equipo ha logrado mucho, mientras despliega y busca la evolución de un estilo del fútbol del City que es admirado en todo el mundo. Como todo aficionado del City, espero ansioso por lo que viene”.