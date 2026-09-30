miércoles 30  de  septiembre 2026
BÉISBOL

José Altuve está a un jonrón de igualar marca de Manny Ramírez en postemporada

José Altuve se acerca a una marca histórica en postemporada, a solo un jonrón de alcanzar las 29 de Manny Ramírez.

El venezolano José Altuve, segunda base de los Astros de Houston, recorre las bases del Daikin Park tras conectar un jonrón contra los Medias Blancas de Chicago en la Serie del Comodín

El venezolano José Altuve, segunda base de los Astros de Houston, recorre las bases del Daikin Park tras conectar un jonrón contra los Medias Blancas de Chicago en la Serie del Comodín

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

HOUSTON.- El pequeño José Altuve, de apenas 5,6 pies, está apunto de convertirse en el más grande jonronero en la historia de las postemporadas de las Grandes Ligas.

El segundo base de los Astros de Houston conectó un cuadrangular de 353 pies, que tuvo una velocidad de salida de 98 millas por hora, y está a un jonrón de igualar la marca de Manny Ramírez, dueño de los bambinazos en playoffs con 29.

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Altuve, en cuenta de 1-1, descifró un slider a 86.5 mph de Sean Burke para acercar a los Astros 4-3 en el segundo juego de la serie de comodín contra los Medias Blancas de Chicago.

El venezolano, que dio su primer cuadrangular esta temporada, conectó 7 en 2017 cuando los siderales conquistaron su primer anillo de Serie Mundial. Ligó 5 vuelacercas en cada una de las postemporadas de 2019, 2020 y 2021.

En 2023 sacudió 4 bambinazos y en 2018 la desapareció en una ocasión.

El jonrón de esta tarde fue el segundo que logra conectarle a los Medias Blancas en Playoffs.


Rays, el equipo que más ha sufrido a Altuve


Los Rays de Tampa Bay son el equipo que más ha sufrido con el poder de Altuve en postemporada, con 6 jonrones. Luego los Medias Rojas de Boston, con 5. Los Yanquis de Nueva York completan el podio con 4.

Los Rangers de Texas han recibido el castigo de Altuve 3 veces en postemporada, mientras que el venezolano ha mostrado su poder al menos dos cuadrangulares contra los Dodgers de Los Ángeles, Bravos de Atlanta y Atléticos, mientras que los Guardianes de Cleveland y los Mellizos de Minnesota han sufrido un jonrón cada uno por parte del camarero de Houston.

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