Yankees y Medias Blancas avanzan; Filis igualan serie ante Bravos

Cody Bellinger # 35 de los Yankees de Nueva York reacciona después de un jonrón de tres carreras contra los Medias Rojas de Boston durante la sexta entrada en el segundo juego de la Serie de Comodines de la Liga Los Estados Unidos en el Yankee Stadium el 30 de septiembre de 2026 en el Bronx de la ciudad de Nueva York.

Los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago aseguraron su clasificación a la Serie Divisional de las Grandes Ligas, mientras que los Filis de Filadelfia evitaron la eliminación y forzaron un tercer partido ante los Bravos de Atlanta.

Nueva York completó una barrida de 2-0 sobre los Medias Rojas de Boston al imponerse 9-2 en el Yankee Stadium. Los Yankees, que también ganaron 9-0 el primer encuentro, se medirán ahora con los Rays de Tampa Bay en la siguiente ronda.

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Cody Bellinger fue protagonista del triunfo al conectar un jonrón de tres carreras durante un sexto inning de seis anotaciones. El batazo amplió la ventaja de los locales a 8-1 y terminó de encaminar la clasificación de los neoyorquinos.

Medias Blancas sorprenden a Houston

Los Medias Blancas también avanzaron tras derrotar 7-3 a los Astros en Houston y cerrar 2-0 la serie de comodines. Chicago se enfrentará a Cleveland en la Serie Divisional.

Los White Sox tomaron una ventaja de 4-0 en la primera entrada, aunque Houston reaccionó con jonrones solitarios de Jeremy Peña, Cam Smith y José Altuve.

Chicago sentenció el encuentro con un cuadrangular de tres carreras de Chase Meidroth, quien puso nuevamente distancia en el marcador.

Los Medias Blancas, que recibieron una carta de apoyo del papa León XIV antes de la serie, continúan así con una de las historias más llamativas de esta postemporada.

Filis sobreviven en Atlanta

En la Liga Nacional, los Filis derrotaron 4-3 a los Bravos en diez entradas para igualar 1-1 la serie y mantener con vida sus aspiraciones de avanzar.

Filadelfia reaccionó en la octava entrada con jonrones consecutivos de Kyle Schwarber y Bryce Harper, que empataron el encuentro 3-3.

Harper había cometido previamente un error defensivo en la séptima entrada que permitió a Atlanta tomar ventaja, pero respondió con el cuadrangular que devolvió a los Filis al partido.

La carrera de la victoria llegó en el décimo episodio, cuando Alec Bohm conectó un jonrón con dos outs.

Andrew Painter, en su debut en playoffs, se encargó de cerrar el encuentro y ponchó a Dominic Smith para asegurar el triunfo de Filadelfia.

El ganador de esta serie se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de las Grandes Ligas, en una Serie Divisional al mejor de cinco partidos que comenzará el sábado.

Padres eliminan a los Cachorros y avanzan a la Serie Divisional

Hace un año, los Padres de San Diego vieron cómo los Cachorros de Chicago los dejaban fuera de la postemporada. Esta vez, la historia fue diferente: el conjunto californiano derrotó por segunda noche consecutiva a los «oseznos», esta vez con pizarra de 4-1 en Petco Park, y selló su boleto a la Serie Divisional.

Los dirigidos por Craig Stammen contaron con una destacada actuación de su bullpen intermedio. Rodríguez, Jason Adam y Adrián Morejón se combinaron para limitar a la ofensiva de Chicago a apenas un hit durante 4.2 innings.

Con la ventaja asegurada, San Diego recurrió en el noveno episodio a Mason Miller. El relevista enfrentó a cuatro bateadores y consiguió los tres outs necesarios para sentenciar la clasificación de los Padres.

Ahora, San Diego tendrá que cambiar de escenario y viajar a Milwaukee. Los Padres iniciarán este sábado la Serie Divisional de la Liga Nacional, al mejor de cinco encuentros, frente a los Cerveceros en el American Family Field.