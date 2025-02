Hablemos de béisbol, ¿Y los Marlins?

La voz de playball no se ha escuchado y el destino de los Miami Marlins parece estar seguro. Otro año de decepción. El conjunto del sur de la Florida no hizo grandes movimientos que puedan impactar, pero como esto es béisbol quizás los dioses le sonrían. Pero si no es por un favor divino, combinado de esfuerzo, ganas y dedicación, los peces terminarán, según las proyecciones, en el sótano de la División Este de la Liga Nacional.