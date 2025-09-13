sábado 13  de  septiembre 2025
Hansi Flick arremete contra la selección española por la lesión de Lamine Yamal

El técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, señaló que "la selección española tiene a los mejores del mundo, pero habría que preocuparse por los jugadores"

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, durante una práctica previa a un partido de la selección española.

John MACDOUGALL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, arremetió este sábado contra la selección española después de que Lamine Yamal fuera descartado por lesión para el partido de LaLiga ante el Valencia, luego del parón internacional.

El atacante de 18 años no entrenó con los vigentes campeones de España debido a un problema en la ingle antes del partido del domingo y también es duda para el duelo frente al Newcastle en la Liga de Campeones el jueves.

El atacante español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 16 de agosto de 2025.
Yamal jugó los dos partidos de España, contra Bulgaria y Turquía, la semana pasada, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

"Tiene molestias en el pubis. No es en la espalda, es en el pubis. Se le han hecho pruebas y no estará disponible contra el Valencia y es duda contra el Newcastle", dijo Flick en rueda de prensa.

Visiblemente molesto por esta situación, el técnico alemán no dudó en criticar al seleccionador español, Luis de la Fuente: "Ya se fue con dolores a la selección. Tomó analgésicos y jugó con la selección con dolor. Tuvo problemas, jugó 79 y 73 minutos (ante Bulgaria y Turquía)", criticó.

"Eso no es preocuparse de los jugadores. La selección española tiene a los mejores del mundo, pero habría que preocuparse de los jugadores. También de los jóvenes. Me preocupa", añadió Flick.

Sobre si había hablado con de la Fuente, Flick señaló que no. "Nos cruzamos un mensaje. No hablo bien español y él no habla bien inglés. Está claro que la comunicación podría mejorar", precisó.

"He estado en una selección y sé lo que cuesta este trabajo, pero la comunicación debería ser mejor", apuntaló.

Otra baja

Flick confirmó que el neerlandés Frenkie de Jong tampoco jugará contra el Valencia, aunque si confirmó que el centrocampista Marc Bernal está listo para regresar al equipo por primera vez desde que sufrió una lesión en la rodilla hace nueve meses.

El Barcelona disputará el duelo en el estadio Johan Cruyff, donde habitualmente juega el equipo femenino y las categorías inferiores, y que cuenta con una capacidad para 6.000 personas porque el Camp Nou, en obras de renovación, aún no está disponible para ser reabierto.

"Hablé con los jugadores, los capitanes, y dijeron que no nos afectará," afirmó Flick.

"Cuando juguemos en el nuevo Camp Nou, (con capacidad para) 105.000, tal vez sea un poco diferente a jugar en el Johan. Como dije antes, no es una excusa, no la usaré, el Valencia también tiene que jugar en este estadio", concluyó.

FUENTE: AFP

