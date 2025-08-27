miércoles 27  de  agosto 2025
Barcelona anuncia renovación de portero, aunque lo manda cedido al Elche

El guardameta Iñaki Peña y el Barcelona llegaron a un acuerdo para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2029, según señaló el club catalán

El portero español del Barcelona, Iñaki Peña, calienta antes de un partido de la Copa del Rey, el 15 de enero de 2025.

El portero español del Barcelona, Iñaki Peña, calienta antes de un partido de la Copa del Rey, el 15 de enero de 2025.

MANAURE QUINTERO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El FC Barcelona anunció este miércoles que ha alcanzado un acuerdo para renovar hasta 2029 al guardameta Iñaki Peña, que jugará cedido esta temporada en el Elche.

"El FC Barcelona y el jugador del primer equipo Iñaki Peña han llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2029", señaló el club catalán en su comunicado.

"Asimismo, el FC Barcelona y el Elche Club de Fútbol han llegado a un acuerdo para la cesión del portero para la presente temporada, hasta el 30 de junio de 2026", prosiguió.

A su vez, el Elche también hizo oficial el préstamo del arquero alicantino sin ninguna opción de compra. El técnico del Elche, Eder Sarabia, podría hacerle debutar este viernes ante el Levante.

El Barça se queda ahora con tres guardametas: Joan García, el polaco Wojciech Szczesny y el alemán Marc-André Ter Stegen, quien está de baja por una operación en la espalda.

Con la salida de Peña, el Barça tendrá presumiblemente margen en el 'fair play' financiero para inscribir a Szczesny en LaLiga, de manera que podría estar en la convocatoria para el choque del sábado contra el Rayo Vallecano.

Rüdiger regresa a la nómina de Alemania

El defensa del Real Madrid, Antonio Rüdiger, regresará a la selección alemana para los dos primeros partidos clasificatorios al Mundial 2026 a comienzos de septiembre, según la nómina anunciada este miércoles por el seleccionador Julian Nagelsmann.

Ausente por lesión para el "Final Four" de la Liga de las Naciones a comienzos de junio, Rüdiger recuperará su sitio en la Mannschaft.

Traspasado al Galatasaray turco, Leroy Sané no figura en la nómina de 23 jugadores llamados para los partidos de septiembre.

Nagelsmann también deberá ingeniárselas para que no se noten las ausencias de varios jugadores lesionados (Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen).

Para los partidos ante Eslovaquia en Bratislava (4 de septiembre) e Irlanda del Norte en Colonia (7 de septiembre), el seleccionador llamó a tres novatos: el arquero del Augsburgo, Finn Dahmen (27 años), al defensor del Fráncfort, Nnamdi Collins (21 años), y al volante del Maguncia, Paul Nebel (22 años).

Alemania debe liderar su grupo de cuatro, que completa Luxemburgo, para asegurar su presencia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio-19 de julio) sin tener que pasar por un repechaje el próximo mes de marzo.

FUENTE: AFP

