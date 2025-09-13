Real Madrid sufre, pero consigue la victoria en Anoeta

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

SAN SEBASTIÁN.- El Real Madrid se llevó este sábado una sufrida victoria ante la Real Sociedad por 2-1 en Anoeta, en la cuarta jornada de LaLiga, gracias a un decisivo Kylian Mbappé , que marcó un gol y repartió una asistencia, pese a que el equipo blanco jugó una hora con un futbolista menos tras la expulsión de Dean Huijsen .

Con pleno de triunfos, el Real Madrid se coloca líder de manera provisional a la espera de lo que haga el Athletic de Bilbao (2º y con nueve puntos), que recibe al Alavés en San Mamés.

El equipo blanco se marchó con dos goles de diferencia al descanso gracias a los tantos de Mbappé (12) y Arda Güler (44).

Pero la expulsión del central Huijsen (32) pasó factura al conjunto de Xabi Alonso, antiguo jugador de la Real Sociedad, que vio cómo Mikel Oyarzabal empataba de penal (56).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Pese a la ventaja numérica en el césped, que propició el asedio del cuadro vasco en la segunda mitad, la Real Sociedad no pudo poner las tablas en el marcador y sigue hundida en la clasificación, en la decimoséptima posición, con dos puntos en cuatro partidos.

Mbappé continúa con su racha goleadora desde el arranque de la temporada. El francés, que ya lleva cuatro tantos marcados -lidera la tabla de goleadores-, aprovechó un error de la zaga txuri-urdin para batir con facilidad a Álex Remiro.

Después llegó la roja a Huijsen, quien colocó su mano en el hombro de Oyarzabal y lo desestabilizó hasta caerse cuando teóricamente era el último hombre.

Enfado de Alonso

El central blanco reaccionó en redes sociales después de la victoria de sus compañeros: "Gracias equipo por ser tan buenos, os quiero".

"Para mí era amarilla, Mili estaba cerca y el balón no estaba controlado. Viendo la repetición no cambio de opinión. He preguntado, me ha dado su explicación y no me ha convencido. Y lo dejo ahí", espetó Alonso en rueda de prensa.

"Ha cambiado el contexto del partido y hemos jugado con 10 durante 60 minutos", agregó.

La expulsión obligó a Alonso a realizar ajustes tácticos, pero fue una vez más Mbappé quien arregló la situación. El galo hizo un traje a Aritz Elustondo para encontrar un hueco en línea de fondo y asistir a Güler, quien anotó a placer.

Tras el descanso, los locales salieron con el propósito de remontar un partido que se le había puesto cuesta arriba.

El Real Madrid afrontó un asedio hasta que una mano de Dani Carvajal tras un pase atrás fue sancionada con la pena máxima.

Oyarzabal transformó el penal tras engañar completamente a Thibaut Courtois.

La escuadra vasca soñó con la remontada, pero se quedó a la orilla de conseguirlo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

"La tarjeta cambia un poco el partido, nos quedamos con uno menos, pero no teníamos miedo. Metimos el segundo", afirmó Mbappé al canal del club merengue.

"Me siento muy bien, pero es una temporada muy larga, ha sido un buen inicio, no puedo decir lo contrario, pero dura 10 meses, 11 con el Mundial, y debo jugar bien durante mucho tiempo", prosiguió el astro francés.

Esta cuarta jornada continúa este sábado con el Atlético de Madrid (16°, 2 puntos), aún en busca de su primera victoria en LaLiga, que se medirá al Villarreal (4°, 7 puntos).

Antes, el Getafe venció al Oviedo por 2-0 en el Coliseum, en un partido en el que fue expulsado el uruguayo del conjunto asturiano Federico Viñas.

FUENTE: AFP