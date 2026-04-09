Hansi Flick estalla contra el VAR tras la polémica mano de Marc Pubill en el Barcelona vs Atlético

El técnico alemán del Barcelona, ​​Hans-Dieter Flick, impide que el defensa portugués Joao Cancelo, número 2 del equipo, hable con el árbitro al final del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid, disputado en el Camp Nou de Barcelona el 8 de abril de 2026.

Hansi Flick no ocultó su enfado tras la derrota del FC Barcelona por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League , y apuntó directamente al arbitraje por una de las jugadas más polémicas de la noche: una mano de Marc Pubill dentro del área que no fue sancionada ni por el árbitro ni por el VAR. La acción desató una ola de protestas en el banquillo azulgrana y reavivó el debate sobre la interpretación del reglamento en Europa.

El técnico alemán fue tajante tras el partido y aseguró que la acción “podría haber cambiado por completo el partido”, especialmente porque su equipo ya jugaba con la presión de haber perdido a Pau Cubarsí, expulsado al borde del descanso. Para Flick, la decisión arbitral marcó un antes y un después en una noche en la que el Barça terminó golpeado tanto en el marcador como en lo anímico.

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La jugada que enfureció a Flick y al Barcelona

La polémica se produjo en el minuto 55, cuando el arquero del Atlético, Juan Musso, puso el balón en juego dentro del área en un aparente saque corto. En ese momento, Marc Pubill tomó el balón con la mano, aparentemente creyendo que aún no se había ejecutado el saque, antes de devolvérselo al portero. El árbitro dejó seguir la acción y el VAR no intervino, lo que provocó una reacción inmediata del cuerpo técnico y de los futbolistas del Barcelona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041995323757740464&partner=&hide_thread=false En España se armó un revuelo gigante por ESTA MANO de Pubill NO SANCIONADA como PENAL para el Barça, después del pase de Musso…



¿Opiniones? pic.twitter.com/ZSQ5GziO3E — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 8, 2026

La imagen recorrió rápidamente redes sociales y medios internacionales, ya que para buena parte del entorno azulgrana se trató de una acción sancionable con penalti y posible segunda amarilla, lo que habría dejado también al Atlético con diez jugadores. La sensación en Barcelona fue de absoluta incredulidad.

La fuerte reacción de Hansi Flick: “No entiendo para qué tenemos el VAR”

En rueda de prensa, Flick dejó una de sus declaraciones más duras desde que dirige al conjunto azulgrana. El entrenador alemán cuestionó abiertamente el criterio arbitral y la pasividad del videoarbitraje en una jugada que consideró clarísima.

“No me lo puedo creer. El portero ha sacado y el jugador ha parado el balón con la mano. Para mí eso es tarjeta roja y penalti”, reclamó el técnico del Barça tras el encuentro. También lamentó que el VAR sí actuara en la expulsión de Cubarsí, pero no en la acción de Pubill.

Flick incluso fue más allá y lanzó una frase que resume el malestar del club: “No es justo”. Su postura encontró eco entre aficionados, analistas y parte de la prensa europea, que rápidamente comparó la jugada con otros antecedentes similares en la propia Champions League.

AFP__20260408__A77H2VU__v1__MidRes__FblEurC1BarcelonaAtleticoMadrid El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (número 19), celebra el primer gol de su equipo junto al delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (número 7), durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou de Barcelona, el 8 de abril de 2026. Josep LAGO / AFP

¿Era penalti? La comparación con el Aston Villa vs Brujas de 2024

Uno de los puntos que más fuerza tomó tras el partido fue la comparación con una acción muy similar ocurrida en noviembre de 2024, durante un duelo de Champions League entre Aston Villa y Club Brujas. En aquella ocasión, una jugada prácticamente idéntica terminó siendo sancionada con penalti a favor del equipo belga, lo que ha alimentado aún más la sensación de agravio en el entorno culé.

Ese antecedente ha servido para que muchos cuestionen la consistencia arbitral en competiciones UEFA. La discusión no solo gira en torno a si Pubill tocó el balón con la mano, sino a si el balón ya estaba efectivamente en juego tras la acción de Musso, un matiz reglamentario que ahora divide opiniones.

El contexto agrava la polémica: Barça jugó toda la segunda parte con diez

La indignación del Barcelona no se explica únicamente por la jugada aislada. El equipo de Flick ya estaba condicionado por la expulsión de Pau Cubarsí al final de la primera mitad, una acción que sí fue revisada por el VAR y que dejó al conjunto catalán en inferioridad numérica para todo el segundo tiempo.

Con uno menos, el Barça intentó competir, pero terminó cayendo por los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, resultado que deja al Atlético con una ventaja importante de cara a la vuelta. Para Flick, la sensación fue doblemente amarga: derrota, desventaja en la eliminatoria y una decisión arbitral que considera determinante.

Barcelona vs Atlético: una polémica que puede marcar la eliminatoria

Más allá del resultado, el foco mediático del partido ya no está solo en el 2-0 del Atlético de Madrid, sino en una jugada que amenaza con perseguir la eliminatoria durante varios días. En Barcelona consideran que la acción de Pubill pudo haber cambiado por completo el desarrollo del encuentro, tanto por la posibilidad de un penalti como por la eventual expulsión del defensor rojiblanco.

Ahora, el Barça deberá buscar una remontada en el partido de vuelta, pero lo hará con la sensación de haber sido perjudicado en una de las noches más calientes de la temporada europea.