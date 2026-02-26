Barcelona sufre importante baja por más de un mes

El holandés Frenkie De Jong, del Barcelona, anota el segundo gol de su equipo en un partido, el 22 de febrero de 2026.

BARCELONA.- El mediocampista neerlandés del FC Barcelona , Frenkie de Jong , sufre una lesión muscular en el muslo derecho y estará de baja entre cinco y seis semanas, anunció el jueves el club catalán.

"El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se ha lesionado en el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana (del jueves). Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas", escribió el Barça en un breve comunicado.

El capitán azulgrana se perderá como mínimo los partidos ligueros ante Villarreal, Athletic, Sevilla y Rayo Vallecano, así como los dos duelos de octavos de final de la Liga de Campeones europea (10-11 de marzo y 17-18 marzo), contra Newcastle o París Saint-Germain.

Tampoco podrá jugar el duelo del martes en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, donde el Barça tiene la dificilísima tarea de tratar de remontar un déficit de cuatro goles.

Esta lesión llega en un momento delicado para el técnico Hansi Flick, que pudo al menos reincorporar recientemente al mediocampista Pedri y al atacante Marcus Rashford.

Según las estimaciones del Barcelona, De Jong tampoco podrá ir con Países Bajos a la ventana de los partidos de selecciones de marzo (23-30 de marzo).

Inter recibe al Génova

Luego de su eliminación en Liga de Campeones a manos del modesto Bodo/Glimt noruego, el Inter de Milán, subcampeón de Europa en 2025, pretende olvidar esa decepción sumando tres puntos ante el Génova, que le acerquen al Scudetto, el sábado en la 27ª fecha de la Serie A.

Líderes con diez puntos de ventaja sobre sus vecinos del AC Milan (2º), los Nerazzurri son claros favoritos para ese nuevo partido ante su afición contra el 14º en la tabla.

La debacle por un global de 5-2 ante el equipo noruego ha dejado interrogantes, no solo sobre la temporada de debut de Cristian Chivu en el banquillo de San Siro, sino también sobre el lugar de Italia, otrora potencia mundial a nivel de selecciones y clubes, en el panorama futbolístico europeo.

FUENTE: AFP