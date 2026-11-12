Harry Kane busca hacer historia con Inglaterra tras conquistar el Balón de Oro

El atacante Harry Kane, de Inglaterra, celebra luego de anotar el segundo gol de su selección en un partido contra Croacia, el 17 de junio de 2026.

Harry Kane está a punto de añadir otro registro histórico a su extraordinaria trayectoria. El capitán de Inglaterra alcanzará este jueves los 126 partidos internacionales en el duelo contra Croacia por la Liga de Naciones de Europa, convirtiéndose en el futbolista con más apariciones en la historia de los Tres Leones.

El delantero del Bayern Múnich superará así la marca de 125 encuentros que pertenecía al legendario guardameta Peter Shilton desde 1990, poniendo el broche a un año inolvidable en el que también conquistó el Balón de Oro.

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«Definitivamente está entre mis mayores logros. Creo que demuestra constancia al más alto nivel. Es un testimonio de toda la dedicación y de ese tiempo que la gente no ve y que me mantiene en forma y saludable», expresó Kane en la conferencia de prensa previa al encuentro.

A sus 33 años, el atacante ya es el máximo goleador histórico de Inglaterra, con 91 tantos, y también posee el récord de anotaciones del Tottenham, con 280. Desde su llegada al Bayern Múnich en 2023, ha marcado 156 goles y conquistado dos títulos de la Bundesliga, en 2025 y 2026.

Su crecimiento también se ha reflejado en su liderazgo dentro del vestuario inglés. Tras la eliminación en las semifinales del Mundial de julio frente a Argentina, Kane habría encabezado una conversación con el seleccionador Thomas Tuchel para expresar sus inquietudes sobre el planteamiento táctico del equipo.

El defensor Jarell Quansah, compañero de selección y rival en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, destacó las cualidades del delantero y el impacto de su reciente reconocimiento individual.

«Es un jugador que da miedo enfrentarse a él. Nadie quiere jugar contra él. Es casi seguro que marca un gol cada semana», comentó Quansah, quien también resaltó su profesionalismo y condición de capitán.

Kane todavía tiene objetivos pendientes con Inglaterra, especialmente después de perder las finales de las Eurocopas de 2021 y 2024. Su gran aspiración es levantar un título internacional y convertirse en el primer capitán inglés en conseguirlo desde Bobby Moore, campeón del mundo en 1966.

Además, el delantero no esconde su ambición de alcanzar los 100 goles con la selección nacional.

«No me gusta poner límites. Los 100 goles son un hito que quiero alcanzar lo antes posible. Me siento muy bien y ojalá queden muchos años más para ver lo que puedo lograr», afirmó, con la mirada puesta también en el Mundial de 2030.