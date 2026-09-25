Harry Kane estima que está ante su "mejor oportunidad" para ganar el Balón de Oro

El atacante Harry Kane, de Inglaterra, celebra luego de anotar el segundo gol de su selección en un partido contra Croacia, el 17 de junio de 2026.

LONDRES.- El delantero de la selección inglesa, Harry Kane , consideró este viernes que probablemente este momento de su carrera sea su "mejor oportunidad" para ganar el Balón de Oro.

"Hablé abiertamente de que el año pasado fue mi mejor año personalmente y también desde el punto de vista del equipo en cuanto a trofeos y actuaciones", dijo Kane en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Naciones contra España en Wembley el sábado.

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"Ahora es mi mejor oportunidad. Si también lo será en el futuro, tendremos que esperar y ver", añadió el delantero inglés.

"Logré grandes cosas el año pasado de las que me siento orgulloso. Ahora la decisión y la opinión dependen de otros", afirmó Kane, que acabó tercero con Inglaterra en el Mundial.

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El atacante del Bayern Múnich ganó, además, la liga y la Copa de Alemania en la pasada temporada, además de acabar como Bota de Oro europeo tras marcar 36 goles.

"Pero ahora estoy enfocado en ayudar a este equipo a ganar mañana" contra España, afirmó el delantero inglés.

Kane consideró que van a jugar "contra el mejor equipo del mundo ahora mismo", por lo que "si ganamos aumentará mucho nuestra confianza para el resto de la Liga de Naciones y para la Eurocopa (2028)".

"La forma de jugar de España es parte de su cultura, crecen jugando de esa manera", recordó Kane.

"En Inglaterra no ocurre exactamente lo mismo. Eso no significa que no sepamos mantener la posesión o jugar bajo presión. Tenemos muchos jugadores con técnica y virtudes que ellos no tienen: físico, ritmo y potencia", advirtió.

"Es importante tener nuestra propia identidad y no obsesionarnos con jugar como otros equipos. Se trata de ser Inglaterra", concluyó.

Colombia mantendrá la "misma" idea

Colombia mantendrá "la misma" idea de juego a pesar del retiro internacional de sus dos brújulas futbolísticas, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dijo este viernes el seleccionador Néstor Lorenzo.

Tras años de caminar bajo la guía de los dos creativos, que estuvieron en los Mundiales de 2014, 2018 y 2026, los cafeteros darán el primer paso de su transición generacional en un amistoso contra México el sábado en Baltimore, Estados Unidos.

"Es muy difícil cambiar de idea para un entrenador. De pronto puede cambiar un sistema táctico en algún partido en especial o el plan de juego dependiendo del rival", dijo Lorenzo en una rueda de prensa.

"Pero la idea es la misma, trabajar con la posesión del balón, siendo protagonistas y yendo a buscar los partidos. Eso se les está inculcando a los chicos que se están incorporando", agregó.

FUENTE: AFP