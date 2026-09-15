martes 15  de  septiembre 2026
Fútbol

¡Soy el mejor!: Lamine Yamal responde a Mbappé en la carrera por el Balón de Oro

El Balón de Oro 2026 entra en su recta final con Lamine Yamal, Mbappé, Dembélé y Kane entre los principales aspirantes

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha), número 10 del ranking, reacciona ante el delantero español Lamine Yamal, número 19, durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio Dallas de Arlington, el 14 de julio de 2026.&nbsp;

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha), número 10 del ranking, reacciona ante el delantero español Lamine Yamal, número 19, durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio Dallas de Arlington, el 14 de julio de 2026. 

FRANCK FIFE / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La carrera por el Balón de Oro 2026 ha entrado en una fase poco habitual en el fútbol: los principales candidatos han comenzado a defender públicamente sus méritos para conquistar el premio. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Harry Kane, entre otros, buscan influir en una votación que este año se presenta especialmente abierta.

El galardón, que durante décadas quedaba en un segundo plano hasta el momento de su entrega, se ha convertido en uno de los grandes debates de cada temporada. La conversación se intensifica especialmente durante las semanas previas a la ceremonia, cuando las estrellas y sus equipos aprovechan el foco mediático para reivindicar sus candidaturas.

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El Balón de Oro se entregará el próximo 26 de octubre en Londres. La lista de 30 candidatos fue anunciada por France Football el 8 de septiembre, dando inicio a la recta final antes de que los 100 periodistas seleccionados emitan sus votos.

Lamine Yamal y Mbappé se lanzan al debate

Lamine Yamal no ha escondido su ambición. El internacional español, campeón del mundo con España a los 19 años, aseguró en un extracto de una entrevista con Jorge Valdano que él y Mbappé son los dos mejores jugadores del mundo y defendió que, por los títulos conquistados durante el año, merece recibir el premio.

La declaración llegó después de que Mbappé reivindicara el carácter individual del Balón de Oro para defender su candidatura. El delantero francés ha puesto sobre la mesa especialmente sus cifras goleadoras, entre ellas sus 22 goles en la historia de los Mundiales, diez de ellos en la última edición.

Mbappé también terminó como máximo goleador de la última Liga y de la Champions, argumentos que considera suficientes para situarse entre los grandes favoritos. José Mourinho respaldó públicamente su candidatura al señalar que el jugador que hizo historia durante el verano no pertenecía al PSG ni a la selección española.

El PSG y Kane también buscan convencer al jurado

El PSG afronta la carrera con una situación particular. El conjunto francés cuenta con hasta diez futbolistas entre los 30 candidatos, un récord que demuestra la enorme presencia del campeón de Europa en la lista, pero que también puede dividir los votos entre sus propios jugadores.

Entre los principales aspirantes del PSG aparecen Dembélé, ganador del Balón de Oro vigente, Khvicha Kvaratskhelia y Fabián Ruiz. El centrocampista español cuenta además con un argumento especialmente llamativo: es el único candidato que conquistó tanto la Champions como el Mundial. Aunque sus opciones parecen más reducidas, Fabián reivindica el derecho a soñar.

Dembélé, por su parte, ha optado por mostrarse prudente. El francés aseguró que debe ganar el mejor y recordó que son los periodistas quienes tienen la última palabra. Mientras tanto, el PSG continúa defendiendo públicamente la candidatura de uno de sus jugadores.

Harry Kane afronta la disputa desde un perfil diferente. El delantero inglés vuelve a destacar por sus números individuales y cuenta con la Bundesliga y la Copa de Alemania como principales títulos de la temporada. Sin embargo, lejos de realizar una campaña personal, es el Bayern de Múnich el que ha salido en defensa de su capitán.

Luis Díaz, también candidato al Balón de Oro, fue uno de los jugadores que respaldó a Kane en un vídeo publicado por el club alemán. Así, mientras Lamine Yamal y Mbappé protagonizan el duelo verbal por el premio, otros aspirantes buscan convencer al jurado a través de sus títulos, estadísticas y el respaldo de sus equipos.

FUENTE: AFP

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