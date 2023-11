Heat afronta una temporada vital para presente y futuro

Butler, Adebayo y Tyler Herro iniciaron su quinta contienda juntos y Riley señaló que considera que su equipo todavía tiene tanto chance de titularse como cualquier otro, pero también agregó que el desempeño del conjunto en esta zafra podría dictar cómo serán las cosas el año próximo.

"Si construyes un equipo en base a uno, dos o tres jugadores y no ganas el campeonato, entonces quizás tengas que comenzar a pensar que no va a ocurrir", dijo Riley, en declaraciones recogidas por The Associated Press. "Quizás puedas ver eso en Milwaukee o en Boston. Llegaron a esas ventanas e hicieron movimientos", agregó.

Los Bucks ganaron el título de la NBA en 2021 y reconstruyeron su núcleo en esta pasada temporada muerta, al completar un canje para adquirir al estelar Damian Lillard, que durante meses estuvo ligado a Miami.

bucksmiamiheat.jpg Thomas Bryant, del Heat de Miami, pierde la pelota entre sus rivales de los Bucks de Milwaukee Jae Crowder y Brook Lopez durante la primera mitad del juego de la NBA que enfrentó a ambos equipos el 30 de octubre de 2023, en Milwaukee. AP/Morry Gash

Boston, por su parte, sumó a Jrue Holiday, el jugador que cedió Milwaukee para poder conseguir los servicios de Lillard en la transacción.

¿Heat de Miami en desventaja?

Riley, que está en su temporada número 29 con el Heat, admitió que esos movimientos colocaron a Milwaukee y Boston como favoritos en el Este. Pero Miami ha ganado el sector en dos de las últimas cuatro campañas, quedándose cortos en las finales en 2020 y en la temporada previa.

"Para ganar, se requerirá de esta mentalidad por parte de nuestro equipo y, más importante aún, de nuestros tres mejores jugadores en Jimmy, Bam y Tyler. Esos son los tipos a los que realmente vemos, los que están recibiendo grandes pagos. Deben tener, por mucho, los mejores años de sus carreras para impactar en los triunfos", explicó Riley. "Así que, sea como sea, anotando, con rebotes, asistencias, sin perder el balón, defensivamente, como sea. Eso es lo que se va a requerir", sentenció.

Por los momentos, y a pesar de todos los rumores de cambio que involucraron a Herro durante el receso entre campañas, Riley confirmó que tienen al equipo que la directiva quería ver en esta zafra.

"Nunca lo hemos ofrecido y tampoco tenemos intenciones de cambiarlo, jamás", dijo el ejecutivo sobre Herro. "Pero cuando estás hablando de adquirir a uno de los cinco mejores jugadores de la liga, no hay nadie en nuestro equipo que no será discutido".