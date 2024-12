Heat confía en que la agencia libre no es opción para Jimmy Butler

La realidad es que la era de Jimmy Butler en Miami puede estar en conteo regresivo. A este punto, aficionados, expertos y hasta los mismos jugadores y coaches parecen estar al tanto de ello; sin embargo, hay más de una manera en la que un jugador puede abandonar una organización y allí es donde, quizás, no todos están tan claros.

De acuerdo a un reporte de "The Stein Line", la creencia dentro de las oficinas del Heat es que Butler no se marchará por medio de la agencia libre y que de la única manera en la que lo hará es vía cambio.

En caso de que el estelar decida abandonar al conjunto del sur de la Florida durante el verano, tendría que rechazar la opción de jugador que tiene en su contrato actual por 52.6 millones de dólares.

El veterano, de 35 años de edad, ha dejado en evidencia que todavía tiene mucha gasolina en el tanque en esta presente temporada de la NBA, en la que promediaba 18.5 puntos por partido, 5.8 rebotes, 4.9 asistencias, 1.3 robos y 0.4 bloqueos.

Butler, al igual que durante la mayor parte de su estadía en Miami, ha sido fundamental en las victorias que ha conseguido el combinado en este torneo.

Problemas en la balanza

No obstante, el gran inconveniente parece ser que el resto de la plantilla del club no ha podido mantener el nivel suficiente como para competir por el título, en especial dentro de una Conferencia Este tan competitiva como no había sido en varios años.

A pesar de que el agente de Butler ha negado los rumores de cambio, a estas alturas luce poco probable que el jugador permanezca en Miami por mucho tiempo más. De hecho, su partida podría llegar más temprano que tarde, tomando en cuenta que la fecha límite de cambios está a poco más de un mes.