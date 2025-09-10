Preciuos Achiuwa, el posible nuevo fichaje del Heat

El jugador Precious Achiuwa, en ese entonces de los Knicks de Nueva York, se prepara para hacer un tiro en un partido contra los Warriors de Golden State, el 4 de marzo de 2025.

El Heat de Miami podría estar cerca de incorporar a otra pieza de experiencia a sus filas, luego de que reportes señalaran que la organización estaría en conversaciones avanzadas con Preciuos Achiuwa rumbo a la siguiente temporada de la NBA .

Achiuwa, exjugador de los Knicks de Nueva York, todavía se encuentra sin equipo, pero según informó el South Florida Sun-Sentinel, se habría reunido recientemente con los directivos del Heat para discutir un posible fichaje.

BALONCESTO Estos son los jugadores del Heat que participarán en el Eurobasket

BALONCESTO Entrenador del Heat defiende la participación de una de sus figuras con la selección nacional

El nigeriano fue seleccionado en el Draft de 2020 por el Heat, pero fue traspasado poco después a los Raptors de Toronto. El año pasado llegó a un acuerdo por un año y seis millones de dólares con los neoyorquinos y registró unos promedios de 6.6 puntos y 5.6 rebotes en 20.5 minutos por jornada.

Es posible que un contrato con Miami no sea muy lucrativo para el jugador, aunque la divisa podría ofrecerle más dinero si se concreta la salida de Terry Rozier III.

Ponen los ojos en el Eurobásquet

Asimismo, la directiva del Heat también está explorando el mercado internacional para reforzar su profundidad con miras al siguiente torneo.

Una de esas figuras bajo la lupa de Miami en la actualidad es el atacante-centro israelí Roman Sorkin, quien ha llamado mucho la atención por su desempeño en el Eurobásquet.

De acuerdo a un reporte de SNY, el Heat, junto con los Knicks y los Trail Blazers, han mostrado interés por hacerse de los servicios del jugador de 29 años de edad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roman Sorkin (@romsorkin)

"Después de un gran rendimiento en el Eurobásquet con la selección nacional de Israel, Roman Sorkin ha generado interés de POR, NYK y MIA, según varias fuentes", señalaba el reporte.

Sorkin abrió el torneo con un partido en el que anotó 31 puntos contra Islandia. Promedió 16.5 unidades, 6.0 rebotes y 1.2 asistencias por juego y cosechó un promedio de 31.8% desde la línea de tres para Israel, que alcanzó los octavos de final.

En la eliminación del conjunto israelí ante Grecia, Sorkin anotó 15 puntos y registró seis rebotes y dos bloqueos, haciéndole frente al estelar Giannis Antetokounmpo, uno de los jugadores más importantes en la NBA actualmente.