Si en definitiva Damian Lillard no llega al Heat de Miami por las posibles trabas que pueden colocar los Trail Blazers de Portland , ya la directiva del sur de Florida tiene un plan B.

Portland no va a regalar a Lillard, a pesar que el mismo jugador fue quien pidió el cambio de equipo. Obviamente el Heat tiene esperando ese momento desde hace mucho, pero no se había presentado la posibilidad. Ahora, que Lillard está buscando nuevo hogar, solo falta una buen oferta. El problema, es que no se lo hacen fácil al conjunto del Este.