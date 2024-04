Heat de Miami despacha a Bulls y avanzan a Playoffs

Tyler Herro anotó 24 puntos y se quedó a una asistencia de un triple doble, el novato mexicano Jaime Jáquez Jr. añadió 21 unidades y el Heat se apoderó del último pasaje disponible a los playoffs en el Este, al doblegar el viernes 112-91 a los Bulls de Chicago.

“Aprecio mucho las cosas que no puedes comprar. Aquéllas que debes ganarte”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Teníamos que ganarnos esto. No hay manera de influir para que pase. No hay dinero que pueda comprarlo. En realidad, tienes que unirte y conseguirlo como una colectividad. Y tuvimos que hacerlo del modo difícil, tan sólo para sellar este primer pasaje y para conseguir la invitación al baile”.

Kevin Love marcó 16 unidades y Bam Adebayo agregó 13 por Miami, que se llevó un duelo de vida o muerte en el minitorneo de repechaje.

El alero del Miami Heat, Jimmy Butler (22), va a la canasta pasando a la defensa de los Brooklyn Nets

La recompensa de Miami es el nuevo duelo ante los Celtics. El Heat parece tener el papel de víctima ante el gran favorito para conquistar el campeonato de la NBA.

“Al final, sólo tenemos que apoyarnos en esa cultura del Heat de Miami y en nuestra resistencia”, consideró Jáquez. “Tenemos dos partidos en Boston. Tenemos que marcar el paso desde el inicio, imponerles nuestra voluntad y hacer que el juego sea duro”.

Miami no contará con Jimmy Butler ante Boston, debido a una lesión en la rodilla derecha. Jugó de nuevo sin el armador Terry Rozier, quien sigue afectado por un problema en el cuello.

No importó mucho, el Heat tomó el control sobre los Bulls con un ataque de 19-0 en el primer periodo y uno de 14-0 a la mitad de la segunda mitad, para quitar el suspenso al encuentro.

Herro finalizó con 10 rebotes y nueve asistencias, y el Heat eliminó a los Bulls en el último partido del minitorneo del Este por segundo año consecutivo.

FUENTE: Ap