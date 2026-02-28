Tope salarial de la NFL supera los $300 millones por primera vez

Bryce Young, de los Panthers de Carolina, evita la tacleada de Zach Sieler, de los Dolphins de Miami.

LOS ÁNGELES.- Los equipos de la NFL tendrán cada uno, por primera vez, un tope salarial superior a los 300 millones de dólares, informó la liga este viernes, en el marco del crecimiento explosivo y la campaña de expansión internacional del football americano.

El tope salarial anual por equipo de la liga se calcula en función de los ingresos de la propia NFL, que se han disparado gracias a lucrativos acuerdos de televisión, licencias y patrocinios en los últimos años.

Fútbol Americano La NFL volverá al Santiago Bernabéu en 2026 con un partido de temporada regular

FÚTBOL AMERICANO Comisionado de la NFL espera que Bad Bunny "una a la gente" en el Super Bowl

"Hoy se informó a los equipos de la NFL que el tope salarial para la temporada del '26 aumentará en 22 millones de dólares por club, hasta los 301,2 millones", dijo el portavoz de la liga, Brian McCarthy. "Un crecimiento tremendo", publicó en redes sociales.

Alrededor de 90 de las 100 transmisiones en vivo más vistas cada año en Estados Unidos son de football americano, principalmente de la NFL, además de un puñado de partidos universitarios.

AFP__20260209__96MJ8TE__v1__MidRes__SuperBowlLxNewEnglandPatriotsVSeattleSeahawksGam Los jugadores de los Seahawks de Seattle celebran con el Trofeo Vince Lombardi después de derrotar a los Patriots de Nueva Inglaterra durante el Super Bowl LX en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. Josh Edelson / AFP

El Super Bowl de este mes entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra fue visto por 124,9 millones de personas, lo que lo convierte en el segundo programa más visto en la historia de Estados Unidos, solo por detrás del Super Bowl del año anterior.

Un partido del Día de Acción de Gracias del año pasado entre los Chiefs de Kansas City y los Cowboys de Dallas destrozó los récords de audiencia de temporada regular, con un promedio de 57,23 millones de espectadores.

La campaña regular de 2025, en conjunto, promedió 18,7 millones de espectadores por partido, la segunda cifra más alta registrada.

¿Para qué sirve el tope salarial?

El tope salarial se introdujo en 1994 para determinar cuánto puede gastar cada equipo en salarios de jugadores, con la intención de mantener la competitividad de la liga.

Se calcula mediante una fórmula acordada con la Asociación de Jugadores de la NFL como parte de su convenio colectivo.

El tope se fijó inicialmente en 34,6 millones de dólares y alcanzó los 150 millones en 2016. Se ha duplicado en la década transcurrida desde entonces.

Además del tope salarial, habrá 77,6 millones de dólares adicionales por equipo destinados a beneficios para los jugadores, lo que incluye pagos basados en el rendimiento y prestaciones para jugadores retirados.

Eso eleva el costo total por club en jugadores para la temporada 2026 a 378,8 millones de dólares; es decir, más de 12.000 millones de dólares en toda la NFL.

FUENTE: AFP