lunes 3  de  agosto 2026
TENIS

Hermanas Williams reciben invitación para jugar dobles en Cincinnati

Las Williams, que han ganado 14 títulos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas, jugaron juntas por última vez en dobles en el US Open 2022

Las jugadoras estadounidenses Venus (izq) y Serena Williams hablan durante un partido de dobles en Wimbledon, el 30 de junio de 2016.

Las jugadoras estadounidenses Venus (izq) y Serena Williams hablan durante un partido de dobles en Wimbledon, el 30 de junio de 2016.

ADRIAN DENNIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Las tenistas Serena y Venus Williams podrán volver a formar pareja en dobles tras recibir una invitación del WTA 1000 de Cincinnati de este mes, el último gran torneo antes del Abierto de Estados Unidos.

Las hermanas estadounidenses, que han ganado 14 títulos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas, jugaron juntas por última vez en dobles en el US Open de 2022.

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El lunes recibieron una invitación para participar en el certamen sobre pista dura, en el que Venus Williams, de 46 años, también jugará en individuales.

Otras invitaciones para el cuadro principal en la categoría femenina incluyen a la ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2017, Sloane Stephens, y a sus compatriotas estadounidenses Taylor Townsend, Caroline Dolehide y Elvina Kalieva.

La estadounidense Serena Williams durante una práctica previa al inicio de Wimbledon, el 24 de junio de 2026.

La estadounidense Serena Williams durante una práctica previa al inicio de Wimbledon, el 24 de junio de 2026.

Serena Williams, 23 veces campeona de Grand Slam, cayó en la primera ronda de individuales del pasado Wimbledon en su primer partido individual en cuatro años.

La tenista, de 44 años, había disputado anteriormente dos partidos de dobles, pero una lesión de rodilla le obligó a cancelar sus planes de jugar junto a Venus en Wimbledon.

Serena jugó por última vez en Cincinnati en 2022, cuando cayó ante la británica Emma Raducanu. Se alzó con el trofeo de individuales en dos ocasiones, en 2014 y 2015.

Otras invitaciones para el torneo de individuales, que se celebrará del 8 al 23 de agosto, fueron para la checa Darja Vidmanová y la francesa Lois Boisson.

Eala gana su primer título WTA

La filipina Alexandra Eala, una de las figuras emergentes del tenis, ganó su primer título profesional al vencer este lunes a la estadounidense Jessica Pegula en la final del torneo WTA 500 de Washington.

Eala, de 21 años, empezó perdiendo en un choque que inició el domingo y que se alargó hasta el lunes por las lluvias. Pero dio vuelta a la pizarra con un 4-6, 6-4 y 6-0 sobre la pista dura de la capital estadounidense.

La zurda filipina se embolsó su primera corona en el circuito en una hora y 45 minutos de juego neto, sin contar la interrupción por el mal clima.

FUENTE: AFP

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