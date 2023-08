Hermoso pide "medidas ejemplares" tras beso de federativo español

BARCELONA.- El sindicato de futbolistas que representa a la campeona mundial que recibió un beso sin permiso de parte de un federativo español exigió el miércoles que ese acto inapropiado no quede impune.

FUTPRO exigió en el comunicado que se adopten “medidas ejemplares” por la conducta de Rubiales.

“Desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares”, rezó el comunicado. “Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos”.

El sindicato añadió que "estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables”.

Luis Rubiales.jpg El presidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales (derecha), abraza a la volante Aitana Bonmatí en el podio tras la victoria de España ante Inglaterra en la final del Mundial femenino, el domingo 20 de agosto de 2023, en Sídney. AP Foto/Alessandra Tarantino

Hermoso, una delantera de 33 años que fue una de las pilares de "La Roja" en el Mundial y que juega para el Pachuca de la liga de México, expresó su repudio al beso en un video que transmitió en las redes sociales durante el festejo en el vestuario tras la victoria 1-0 ante Inglaterra en la final. “Eh, pero no me ha gustado... ¿Qué hago yo?”, se le captó diciendo.

Tras el revuelo que se desató, la federación divulgó un comunicado a nombre de Hermoso en el que la jugadora restó importancia al incidente. Poco después, el portal deportivo Relevo.com informó que las declaraciones distribuidas por la federación no fueron formuladas por la jugadora. La federación negó esa versión tras una consulta de The Associated Press.

Relevo.com también informó que Rubiales le rogó a Hermoso que saliera con él en un video en el que el dirigente se disculpó por besarla. La jugadora se negó.

El medio digital aseguró que la capitana Ivana Andrés también rechazó aparecer en el video con Rubiales. Relevo informó que personas que acompañaban a la delegación española durante el vuelo de regreso a Madrid, también vieron al técnico Jorge Vilda intentando convencer a la familia de Hermoso para que ella aceptara salir en el video.

Para el líder de la máxima autoridad del deporte español, Hermoso no debería encontrarse en esta situación.

“(Hermoso) haga lo que haga, decida decir lo que decida decir y decida hablar o no, hará bien, porque no podemos poner sobre ella la responsabilidad de este tema", dijo Víctor Francos, secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes.

Francos sostuvo que el comportamiento de Rubiales ha dañado la imagen del país, justo cuando participa de una candidatura conjunta para obtener la sede de la Copa Mundial de hombres en 2030.

“El deporte español no dio una buena imagen por lo que a sus dirigentes se refiere”, dijo Francos a The Associated Press en una entrevista telefónica desde Madrid.

españazambia.jpg La española Jennifer Hermoso salta a los brazos de su compañera Alexia Putellas en la celebración del segundo gol de España en el partido del Grupo C del Mundial femenino contra Zambia, en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el 26 de julio de 2023. AP /Abbie Parr

La presión es cada vez más intensa para que Rubiales dimita o para que el gobierno procure su remoción del cargo mediante el despacho de Francos o la justicia.

Rubiales también provocó sonrojo en el país tras ser captado tocándose los genitales en un gesto triunfal tras la final en Sídney.

“El gesto de agarrarse los testículos en el palco es un gesto que nadie puede defender. Han pasado cosas que no se tenían que haber producido. Como presidente del Consejo Superior de Deportes no puedo negar que eso genera una mala imagen”, dijo Francos.

El beso forzado se produjo cuando Rubiales se encontraba entre los dignatarios que saludaban a las finalistas, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a su lado.

España, Portugal y Marruecos aspiran organizar conjuntamente el Mundial de 2030. Ucrania podría también ser parte de esa candidatura.

“Todo el mundo sabe que la actitud que tuvo (Rubiales) aquel día es inaceptable”, indicó Francos. “Tendremos que ver si esa figura puede o no puede afrontar esa cara pública”.

Después de las disculpas públicas poco convincentes de Rubiales el lunes, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, le instó a "continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos”.

Contra la pared, Rubiales convocó a una asamblea general de emergencia de la federación el viernes. La expectativa es que los líderes de las organizaciones regionales del fútbol español le apoyarán.

