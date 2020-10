Higuaín está ilusionado con su apuesta por la MLS

"Ganar cosas es importante en todos lados y yo a la MLS le doy un valor importante porque cuando uno sale campeón en muchos lados, es lindo poder hacerlo acá también", subrayó.

El delantero, de 32 años, dijo que venía siguiendo desde hacía tiempo la liga en conversaciones con su hermano, Federico Higuaín, que lleva ocho años jugando en Estados Unidos ahora con el uniforme del DC United.

"Es una liga que siempre me sedujo. Al ver que muchos delanteros venían para acá y disfrutaron de la experiencia y pudieron meter muchos goles, también me dio curiosidad", señaló. "En Latinoamérica no se cómo se verá a la MLS pero me parece un campeonato competitivo y lo veo como un gran experiencia".

El argentino se incorporó al Inter Miami, equipo debutante esta temporada en la MLS y que ocupa la penúltima posición de la conferencia Este, después de desvincularse de la Juventus, cuyo nuevo entrenador, Andrea Pirlo, no contaba con sus servicios.

"No tardamos mucho tiempo en ponernos de acuerdo", dijo Higuaín, quien tuvo conversaciones previas con Beckham y el centrocampista francés Blaise Matuidi, su excompañero en la Juventus que también fichó por el Inter Miami en agosto.

"Falta de respeto"

Higuaín tuvo un debut complicado con el Inter en la derrota 3-0 del domingo ante el Unión de Filadelfia, en la que erró un penalti pero tuvo mucha participación en el juego y generó varias ocasiones de gol.

"Me sentí bien. Estuve en contacto con la pelota, pude haber metido un gol pero tuve la mala suerte del penal", señaló. "Obviamente el resultado no fue el que quería pero por sensaciones me sentí bien. No jugaba 90 minutos desde agosto".

Tras lanzar el penal por encima del larguero, Higuaín se encaró con varios jugadores del Unión que celebraron efusivamente su error.

Gonzalo Higuaín El ariete en su primera rueda de prensa desde que firmó hace dos semanas por el Inter Miami, club copropiedad del inglés David Beckham. AP/Lynne Sladky

Este jueves, Higuaín dijo que sus rivales trataron de provocarle y que esa actitud puede ser incluso "sancionable".

"Lo sentí como una falta de respeto hacia mí y reaccioné. No me siento orgulloso de la reacción pero soy una persona emocional y con temperamento y no lo pude aceptar", afirmó.

"Si hablan de no generar provocaciones o de buscar un 'fair play' (juego limpio) creo que eso también debería ser quizás sancionable porque me saltaron cinco personas, no festejando desde su lugar sino pegados de mí", indicó. "Creo que es una manera de generar una provocación, pero ya pasó. Ya me olvidé del tema y son cosas a mejorar".

Higuaín, que será uno de los jugadores mejor pagados de la MLS, jugó tres Mundiales con la selección albiceleste y fue finalista en el de Brasil-2014.

Con su llegada a Estados Unidos cerró una larga carrera en el fútbol europeo, donde conquistó tres ligas de España con el Real Madrid y otras tres de Italia con la Juventus.

En total, el ariete ha marcado 306 goles en 632 partidos con sus clubes y 31 dianas en 75 juegos con Argentina.

LEA TAMBIÉN: Inter Miami trata de que Pizarro no acuda a amistosos de México