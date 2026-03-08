Ilia Topuria encabezará histórica velada de UFC en la Casa Blanca por el 250 aniversario de Estados Unidos

Ilia Topuria, de Georgia, celebra tras su victoria por nocaut contra Charles Oliveira, de Brasil, durante un combate por el título de peso ligero en el UFC 317 en el T-Mobile Arena el 28 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada.

El español Ilia Topuria será el protagonista de una histórica velada de artes marciales mixtas que se celebrará el 14 de junio en la Casa Blanca , en un evento organizado por la Ultimate Fighting Championship como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos .

La cartelera fue anunciada durante la velada UFC 326 en Las Vegas y contará con seis combates, con el invicto Topuria como pelea estelar frente al estadounidense Justin Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero (155 libras / 70,3 kg).

El evento tendrá lugar en los jardines de la Casa Blanca y se espera la asistencia de alrededor de 4.000 espectadores. La velada coincidirá además con el 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El esperado regreso de Topuria

Topuria, de 29 años y conocido como “El Matador”, volverá al octágono tras varios meses alejado de la competición. El peleador hispano-georgiano mantiene un récord invicto de 17 victorias y aspira a ampliarlo a 18-0 en este combate.

A finales de 2025 anunció una pausa en su carrera para centrarse en su proceso de divorcio con su entonces esposa, la venezolana Giorgina Uzcategui.

Su última pelea fue en junio de 2025, cuando conquistó el cinturón vacante del peso ligero tras noquear al brasileño Charles Oliveira en apenas 2 minutos y 27 segundos del primer asalto en Las Vegas.

Antes de ese triunfo, Topuria ya había hecho historia al convertirse en el primer campeón de la UFC de nacionalidad española, al derrotar al australiano Alexander Volkanovski en febrero de 2024 y ganar el título del peso pluma.

Pereira buscará otro título histórico

El combate coestelar también promete gran expectación. El brasileño Alex Pereira se enfrentará al francés Cyril Gane por el cinturón interino del peso completo.

Pereira intentará convertirse en campeón de una tercera división distinta dentro de la UFC, lo que marcaría otro hito en la organización.

Trump y la UFC, una relación cercana

El presidente Donald Trump es un reconocido aficionado a los deportes de combate y mantiene una estrecha relación con el presidente de la UFC, Dana White.

Desde su regreso a la presidencia en 2025, Trump ha asistido regularmente a eventos de la UFC, una pasión que arrastra desde años atrás. A lo largo de su trayectoria también ha sido visto en múltiples ocasiones junto a figuras del boxeo y el entretenimiento como Mike Tyson y Hulk Hogan.

Además de esta velada histórica, el gobierno estadounidense también anunció una carrera urbana gestionada por la IndyCar en Washington entre el 21 y el 23 de agosto como parte de las celebraciones por el aniversario del país.

Topuria impulsa el auge de las MMA en España

Las peleas de Topuria generan una enorme expectación en España, país al que llegó con su familia en 2012 y donde su éxito ha contribuido al crecimiento de las artes marciales mixtas.

Nacido en la ciudad alemana de Halle en 1997 y de origen georgiano, el peleador se ha convertido en una de las figuras más mediáticas de la UFC y en un referente del deporte español.

La velada del 14 de junio promete ser uno de los eventos más mediáticos en la historia de la organización y podría consolidar aún más el fenómeno global que representa Ilia Topuria.