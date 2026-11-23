Bam Adebayo #13 del Miami Heat realiza una clavada durante la primera mitad en el Kaseya Center el 18 de noviembre de 2026 en Miami, Florida.

El pívot Bam Adebayo volvió a demostrar su importancia para el Miami Heat con una actuación estelar que permitió al equipo de Florida extender a siete partidos su racha de victorias, tras imponerse por 123-113 al Oklahoma City Thunder.

Ante la ausencia de Giannis Antetokounmpo por molestias en la ingle, Adebayo asumió el liderazgo ofensivo y firmó un impresionante triple-doble de 24 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias, estas últimas una nueva marca personal.

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El interior completó su destacada actuación con una gran efectividad en tiros de campo, al convertir ocho de sus 11 intentos. Además, aportó dos robos y dos bloqueos en 37 minutos de juego, sin cometer ninguna pérdida de balón.

Su rendimiento también le permitió alcanzar un nuevo hito en la historia de la franquicia de Miami. Adebayo llegó a nueve triples-dobles con la camiseta del Heat e igualó a LeBron James en el segundo puesto de la clasificación histórica del equipo.

El líder de este apartado sigue siendo Jimmy Butler, quien acumuló 13 triples-dobles durante su etapa en Miami.

Con Adebayo en gran forma, el Heat continúa atravesando un excelente momento en la temporada y buscará prolongar su racha positiva en sus próximos compromisos ante Philadelphia 76ers y New York Knicks.