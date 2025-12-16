Fracaso consumado: Dolphins de Miami quedan fuera de la postemporada

Los Dolphins de Miami vieron extinguirse sus opciones de postemporada este lunes por la noche tras perder 28-15 ante los Pittsburgh Steelers , en un partido marcado por el frío, la irregularidad ofensiva y otro tropiezo del equipo en condiciones climáticas adversas.

La derrota dejó a Miami con récord 6-8, oficialmente eliminado de la carrera por los playoffs, y volvió a poner el foco sobre las dificultades del equipo cuando la temporada entra en su tramo decisivo

Una noche cuesta arriba para Miami

Miami comenzó con buenas sensaciones tras un gol de campo de 54 yardas de Riley Patterson, el más largo de su carrera, pero ese impulso duró poco. A partir del segundo cuarto, la ofensiva de los Dolphins se diluyó frente a una defensa de Pittsburgh que dominó el ritmo del juego.

En el tercer cuarto, Miami fue particularmente inoperante, acumulando -20 yardas totales, mientras los Steelers anotaban touchdowns en cuatro posesiones consecutivas para sentenciar el encuentro.

Tua Tagovailoa y otro revés en el frío

El mariscal Tua Tagovailoa completó 22 de 28 pases para 254 yardas, con dos touchdowns en tiempo basura a Darren Waller, pero también lanzó su intercepción número 15 de la temporada, la mayor cantidad en la NFL.

Además, Tagovailoa sigue sin ganar partidos con temperaturas por debajo de los 40 grados al inicio, una estadística que vuelve a generar dudas sobre el rendimiento del equipo en escenarios hostiles.

“Es decepcionante no conseguir el resultado que queríamos, especialmente con todo lo que implica para los playoffs”, reconoció Tua. “Cuando empiezas la temporada como lo hicimos, te lo pones muy difícil”.

Achane, controlado en el momento clave

El corredor De’Von Achane, una de las piezas más explosivas del ataque, terminó con 60 yardas por tierra y 68 por recepción, pero fue neutralizado durante el tramo medio del partido, justo cuando Miami necesitaba respuestas ofensivas para mantenerse con vida.

Defensa golpeada y errores costosos

La defensa de los Dolphins tampoco logró sostener al equipo. Asante Samuel Jr., ahora con Pittsburgh, interceptó un pase clave en los primeros compases del juego, y el conjunto de Miami no pudo generar presión constante ni detener el ataque balanceado de los Steelers.

Para empeorar el panorama, Minkah Fitzpatrick salió lesionado en el tercer cuarto por un problema en la pantorrilla, sumándose a una lista de golpes que ha acompañado a Miami durante toda la campaña.

Mike McDaniel (3) El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de innumerables críticas en lo que va de la presente temporada. AFP

El futuro de Mike McDaniel, bajo la lupa

Con la eliminación confirmada, crecen las dudas sobre el futuro del entrenador Mike McDaniel. Aunque la reciente racha positiva había calmado las críticas, el equipo vuelve a cerrar el año lejos de las expectativas iniciales.

“Nos quedan tres oportunidades más con este grupo”, afirmó McDaniel. “El carácter del vestuario ha sido puesto a prueba todo el año. Espero que sepamos responder”.

Lo que viene para los Dolphins

Miami intentará cerrar la temporada con dignidad y evaluar su proyecto deportivo cuando reciba a los Cincinnati Bengals el domingo, en un partido que ya no tendrá implicaciones de playoffs, pero sí mucho peso para el futuro inmediato de la franquicia.