lunes 15  de  diciembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

¿Qué necesitan los Dolphins para llegar a los playoffs?

En la recta final de la ronda regular, los Dolphins de Miami están urgidos por ganar sus últimos cuatro encuentros, pero necesitarán más para lograr el boleto

El entrenador en jefe Mike McDaniel, de los Dolphins de Miami, observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Lions de Detroit en el Ford Field, el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan.&nbsp;

El entrenador en jefe Mike McDaniel, de los Dolphins de Miami, observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Lions de Detroit en el Ford Field, el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan. 

Gregory Shamus / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El panorama de los Dolphins de Miami rumbo a los playoffs luce cada vez más complejo, luego de un pésimo arranque de la temporada que puso en tela de juicio la continuidad del entrenador Mike McDaniel. Desde entonces, los residentes del sur de la Florida han mejorado de forma considerable su desempeño, pero el daño podría estar hecho.

Tras concluida la décimo quinta semana de actividad en la NFL, los Dolphins tendrían que ganar sus últimos cuatro juegos de la ronda regular para poder seguir en carrera por un boleto a la siguiente fase; sin embargo, incluso ganar esos choques no sería suficiente para Miami, que también necesitaría de ayuda externa.

Lee además
Champ Kelly, gerente general interino de los Dolphins de Miami.
FÚTBOL AMERICANO

Dolphins sacuden sus oficinas: ¿cómo luce el panorama a futuro?
Jason Sanders (derecha), de los Dolphins de Miami, patea un gol de campo en un partido, el 15 de diciembre de 2024.
FÚTBOL AMERICANO

Veterano de los Dolphins puede estar cerca del final de su estadía en Miami

Los muchachos de McDaniel cerrarán su campaña regular con un duelo ante los Steelers de Pittsburgh en el Acrisure Stadium este lunes por la noche, dos en casa contra los Bengals de Cincinnati y los Buccaneers de Tampa Bay en las siguientes dos semanas y un último enfrentamiento en la carretera frente a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Embed

Finalizar la contienda con un balance de 10-7 sería, de cualquier forma, una verdadera gesta para Miami, pues significaría que la organización concluyó el certamen con una racha de ocho triunfos.

Una simple derrota para los Dolphins en esos cuatro juegos restantes los eliminaría matemáticamente de la posibilidad de acceder a la postemporada, por lo que la divisa podría quedar fuera tan temprano como en la noche de este lunes contra los Steelers.

Desafortunadamente para el equipo de Tua Tagovailoa, finalizar con récord de 10-7 podría no ser suficiente, incluso si les sirve para igualar a otros contendientes a los playoffs en la AFC, porque no están en la mejor posición a la hora de afrontar los "tiebreakers".

¿Cuál es el camino?

Para que los Dolphins puedan sorprender a toda la NFL y alcanzar los playoffs, deberán ganar sus cuatro juegos restantes de la ronda regular y dos de los siguientes tres escenarios tendrán que cumplirse:

1) Búfalo pierde sus últimos tres juegos (visitando a Cleveland, Filadelfia y a los Jets de Nueva York).

2) Houston pierde sus últimos tres juegos (en casa ante Las Vegas, de visita contra los Chargers de Los Ángeles y en casa ante Indianápolis).

3) Indianápolis pierde por lo menos dos de sus últimos tres juegos (en casa contra San Francisco y Jacksonville y de visita en Houston).

Temas
Te puede interesar

Tras dura tormenta, McDaniel y los Dolphins valoran el descanso

La locomotora Achane encarrila a los Dolphins en el tramo decisivo de la temporada

Nombran a miembro de los Dolphins como el Jugador Defensivo de la semana en la AFC

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Narcotráfico

Trump clasifica el fentanilo como "arma de destrucción masiva" y una amenaza a la seguridad nacional

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.
ATENCIÓN

Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad

Mario Díaz-Balart Daniella, congresista federal,  Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
UNÁNIME

Políticos de Florida condenan ataque antisemita en Australia y refuerzan seguridad de esta comunidad

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

El logotipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ve en el Edificio Federal de Los Ángeles tras una conferencia de prensa para actualizar la investigación sobre el atentado con bomba ocurrido el 18 de mayo de 2025 en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el 4 de junio de 2025 en Los Ángeles. 
SEGURIDAD

FBI desarticula presunto complot terrorista con bombas en Los Ángeles para Nochevieja