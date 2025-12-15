¿Qué necesitan los Dolphins para llegar a los playoffs?

El entrenador en jefe Mike McDaniel, de los Dolphins de Miami, observa el partido de pretemporada de la NFL contra los Lions de Detroit en el Ford Field, el 16 de agosto de 2025 en Detroit, Michigan.

El panorama de los Dolphins de Miami rumbo a los playoffs luce cada vez más complejo, luego de un pésimo arranque de la temporada que puso en tela de juicio la continuidad del entrenador Mike McDaniel . Desde entonces, los residentes del sur de la Florida han mejorado de forma considerable su desempeño, pero el daño podría estar hecho.

Tras concluida la décimo quinta semana de actividad en la NFL , los Dolphins tendrían que ganar sus últimos cuatro juegos de la ronda regular para poder seguir en carrera por un boleto a la siguiente fase; sin embargo, incluso ganar esos choques no sería suficiente para Miami, que también necesitaría de ayuda externa.

Los muchachos de McDaniel cerrarán su campaña regular con un duelo ante los Steelers de Pittsburgh en el Acrisure Stadium este lunes por la noche, dos en casa contra los Bengals de Cincinnati y los Buccaneers de Tampa Bay en las siguientes dos semanas y un último enfrentamiento en la carretera frente a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Finalizar la contienda con un balance de 10-7 sería, de cualquier forma, una verdadera gesta para Miami, pues significaría que la organización concluyó el certamen con una racha de ocho triunfos.

Una simple derrota para los Dolphins en esos cuatro juegos restantes los eliminaría matemáticamente de la posibilidad de acceder a la postemporada, por lo que la divisa podría quedar fuera tan temprano como en la noche de este lunes contra los Steelers.

Desafortunadamente para el equipo de Tua Tagovailoa, finalizar con récord de 10-7 podría no ser suficiente, incluso si les sirve para igualar a otros contendientes a los playoffs en la AFC, porque no están en la mejor posición a la hora de afrontar los "tiebreakers".

¿Cuál es el camino?

Para que los Dolphins puedan sorprender a toda la NFL y alcanzar los playoffs, deberán ganar sus cuatro juegos restantes de la ronda regular y dos de los siguientes tres escenarios tendrán que cumplirse:

1) Búfalo pierde sus últimos tres juegos (visitando a Cleveland, Filadelfia y a los Jets de Nueva York).

2) Houston pierde sus últimos tres juegos (en casa ante Las Vegas, de visita contra los Chargers de Los Ángeles y en casa ante Indianápolis).

3) Indianápolis pierde por lo menos dos de sus últimos tres juegos (en casa contra San Francisco y Jacksonville y de visita en Houston).