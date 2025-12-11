jueves 11  de  diciembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Los Steelers y su "arma secreta" contra los Dolphins y Tagovailoa

En medio de una buena racha, los Dolphins de Miami visitarán este lunes a los Steelers de Pittsburgh en unas condiciones climáticas muy desfavorables

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

BRYAN M. BENNETT / Getty Images vía AFP

BRYAN M. BENNETT / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Steelers de Pittsburgh tomaron un respiro de aire fresco con su victoria ante los Ravens de Baltimore en la Semana 14 de la presente temporada y se mantienen en la cima del Norte de la AFC. Ahora, con un camino hacia los playoffs mucho más despejado, los residentes de la "Ciudad de Acero" intentarán seguir con el buen momento cuando reciban a los Dolphins de Miami el próximo lunes en el Acrisure Stadium.

Para dicho desafío, al que los Dolphins llegan en su mejor momento de la campaña, los Steelers parecen tener un arma secreta que no tiene nada que ver con los miembros de su roster; en su lugar, las condiciones climáticas esperadas en Pittsburgh para esa jornada prometen ser el principal dolor de cabeza para Miami y su mariscal de campo Tua Tagovailoa.

El pronóstico del clima para esa faena luce brutal. En la actualidad, la temperatura más alta esperada para el lunes es de 18 grados Fahrenheit. Para los Steelers y sus jugadores, es más de lo normal en esta etapa del campeonato, pero para los Dolphins, acostumbrados al cálido clima de Florida, podría ser una receta para el desastre.

Embed

Con Tagovailoa en el centro de la ecuación, las estadísticas demuestran que los Dolphins han tenido serios problemas en climas tan fríos. De acuerdo al reportero Joe Schad, el mariscal de campo tiene un récord de 0-5 a lo largo de su carrera cuando le ha tocado jugar en temperaturas por debajo de los 40 grados.

Resultados en dichas condiciones

1) Derrota en 2021 ante Búfalo (35 grados)

2) Derrota en 2022 ante Tennessee (36 grados)

3) Derrota en 2022 ante Búfalo (30 grados)

4) Derrota en 2024 ante Kansas City (-4 grados)

5) Derrota en 2024 ante Green Bay (27 grados)

Esa estadística de Tagovailoa puede llenar de temor a la afición de los Dolphins rumbo al importante desafío. Con cuatro triunfos corridos y un récord general de 6-7 en la presente temporada, Miami se encuentra en plena carrera por un puesto de comodín en la AFC, algo que parecía imposible tras un desastroso arranque del certamen.

