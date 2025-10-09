Infantino abre la puerta a cambiar las fechas de los Mundiales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), ofrece un discurso en un evento en Zúrich, el 13 de diciembre de 2024.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , sorprendió durante su intervención ante la Asamblea de la European Football Clubes (EFC) —antigua ECA— al revelar que el organismo estudia un cambio profundo en el calendario internacional: disputar los Mundiales a final de año en lugar de los tradicionales meses de junio y julio .

“Ya estamos metidos en los detalles, lo discutimos constantemente. No se trata solo del Mundial, es una reflexión general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio hace muchísimo calor, así que quizás tengamos que reflexionar”, explicó Infantino.El máximo dirigente del fútbol mundial considera que las condiciones climáticas actuales obligan a una revisión estructural del calendario, especialmente con vistas al Mundial 2034 en Arabia Saudí, donde las temperaturas veraniegas superan ampliamente los 40 grados.

FÚTBOL AMERICANO ¿Cuál es el estado físico de Tua Tagovailoa rumbo al duelo entre Dolphins y Chargers?

La experiencia de Catar 2022, el precedente clave

La Copa del Mundo de Catar 2022 ya marcó un precedente histórico al disputarse entre noviembre y diciembre. La decisión, en su momento excepcional, permitió evitar el calor extremo del verano catarí.

Infantino recordó ese cambio como un ejemplo de adaptación exitosa:

“El mejor mes para jugar al fútbol, que es junio, no se aprovecha mucho en Europa. Quizás haya maneras de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a conclusiones. Simplemente debemos tener la mente abierta”.

Catar (2).jpg El presidente de FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el Emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, abandonan el escenario previo a un partido de fútbol de la Copa del Mundo en el Doha Exhibition and Convention Center, en Doha, Catar, el 1 de abril de 2022. AP Foto/Hassan Ammar

Marzo y octubre, posibles nuevas fechas “prime” para el fútbol mundial

El presidente de la FIFA también adelantó que marzo y octubre podrían convertirse en los meses ideales (“prime”) para disputar grandes torneos internacionales, equilibrando las condiciones climáticas entre hemisferios.

“Si quieres jugar al mismo tiempo en todas las partes del mundo, probablemente debas hacerlo en marzo o en octubre. En diciembre no puedes jugar en una parte del mundo ni en julio en otra. Debemos considerar todos estos elementos”, señaló.

Infantino insistió en que la FIFA busca armonizar el calendario entre selecciones y clubes, reduciendo los conflictos de fechas y priorizando el bienestar de los futbolistas:

“Debemos analizar la liberación de jugadores, las competiciones nacionales y ver cómo mejorar todo para beneficio de todos. Hay mucho en juego”.

Un debate que puede cambiar la historia del fútbol

La posibilidad de fijar los Mundiales en otras épocas del año no solo afecta a la FIFA, sino también a las ligas europeas, las confederaciones continentales y los clubes, que tendrían que reestructurar sus temporadas.

Si se confirma este cambio, el Mundial 2034 en Arabia Saudí podría convertirse en el segundo torneo consecutivo disputado fuera del verano boreal, consolidando una nueva era para el calendario global del fútbol.