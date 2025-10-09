¿Cuál es el estado físico de Tua Tagovailoa rumbo al duelo entre Dolphins y Chargers?

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

Después de una nueva decepción en una temporada que ha estado repleta de ellas para los Dolphins de Miami , el equipo dirigido por Mike McDaniel intentará pasar la página en la sexta semana de actividades, cuando se mida a los Chargers de Los Ángeles este domingo.

Pero con miras en revertir la racha adversa que ha tenido el equipo en lo que va de la presente campaña, McDaniel necesitará del aporte de cada uno de sus miembros, en especial de aquellos llamados a ser protagonistas, como el mariscal de campo Tua Tagovailoa.

Tagovailoa ha estado lidiando con algunas molestias físicas en días recientes, pero se tiene previsto que el estelar jugador esté en la alineación titular de los residentes del sur de la Florida para el venidero duelo contra los californianos.

Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.

El coordinador ofensivo de Miami, Frank Smith, señaló antes de la práctica del jueves que el equipo no tenía una preocupación real con la salud de su mariscal de campo, a pesar de que Tagovailoa estuvo limitado en el entrenamiento del miércoles por problemas con su cadera y con el pulgar de su mano de lanzar.

"Estamos trabajando en el proceso hasta el domingo", le comentó Smith a la prensa. "Pero no anticipamos ningún contratiempo que le impida jugar ese día".

El quarterback se perdió el final de la temporada 2024 por una lesión en su cadera derecha, pero Smith expresó que no está seguro de si el inconveniente actual es en la misma área.

Gajes del oficio

"Ambas (lesiones) son parte de la posición en la que juega, que viene con contacto", recordó el instructor. "Pero al final estamos trabajando con eso y no anticipamos que nada de ello tenga un impacto en su desempeño el domingo", añadió.

Con respecto a cómo ocurrió la lesión en el pulgar, Smith indicó que no está seguro del momento en el que pasó.

"No puedo recordar exactamente cómo fue, pero sí, está lidiando con algunas cosas durante la semana y en general no estamos preocupados por el domingo", dijo.

Los Dolphins vienen de perder ante los Panthers en su más reciente desafío, en el que dejaron escapar una ventaja de hasta 17 puntos.