jueves 9  de  octubre 2025
FÚTBOL AMERICANO

¿Cuál es el estado físico de Tua Tagovailoa rumbo al duelo entre Dolphins y Chargers?

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, está lidiando con algunos problemas físicos en los días previos al choque de la sexta semana

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

BRYAN M. BENNETT / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Después de una nueva decepción en una temporada que ha estado repleta de ellas para los Dolphins de Miami, el equipo dirigido por Mike McDaniel intentará pasar la página en la sexta semana de actividades, cuando se mida a los Chargers de Los Ángeles este domingo.

Pero con miras en revertir la racha adversa que ha tenido el equipo en lo que va de la presente campaña, McDaniel necesitará del aporte de cada uno de sus miembros, en especial de aquellos llamados a ser protagonistas, como el mariscal de campo Tua Tagovailoa.

Lee además
Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana. 
FÚTBOL AMERICANO

Tua Tagovailoa sobre Josh Allen: "Tiene diferentes herramientas que yo"
El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.
FÚTBOL AMERICANO

Exjugador de los Dolphins lanza fuertes declaraciones sobre Tua Tagovailoa

Tagovailoa ha estado lidiando con algunas molestias físicas en días recientes, pero se tiene previsto que el estelar jugador esté en la alineación titular de los residentes del sur de la Florida para el venidero duelo contra los californianos.

Picsart_25-09-09_14-51-22-444
Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.

Tua Tagovailoa, número 1 de los Dolphins de Miami, lanza un pase contra los Colts de Indianápolis durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium, el 7 de septiembre de 2025, en Indianápolis, Indiana.

El coordinador ofensivo de Miami, Frank Smith, señaló antes de la práctica del jueves que el equipo no tenía una preocupación real con la salud de su mariscal de campo, a pesar de que Tagovailoa estuvo limitado en el entrenamiento del miércoles por problemas con su cadera y con el pulgar de su mano de lanzar.

"Estamos trabajando en el proceso hasta el domingo", le comentó Smith a la prensa. "Pero no anticipamos ningún contratiempo que le impida jugar ese día".

El quarterback se perdió el final de la temporada 2024 por una lesión en su cadera derecha, pero Smith expresó que no está seguro de si el inconveniente actual es en la misma área.

Gajes del oficio

"Ambas (lesiones) son parte de la posición en la que juega, que viene con contacto", recordó el instructor. "Pero al final estamos trabajando con eso y no anticipamos que nada de ello tenga un impacto en su desempeño el domingo", añadió.

Con respecto a cómo ocurrió la lesión en el pulgar, Smith indicó que no está seguro del momento en el que pasó.

"No puedo recordar exactamente cómo fue, pero sí, está lidiando con algunas cosas durante la semana y en general no estamos preocupados por el domingo", dijo.

Los Dolphins vienen de perder ante los Panthers en su más reciente desafío, en el que dejaron escapar una ventaja de hasta 17 puntos.

Temas
Te puede interesar

Los Miami Dolphins desperdician una ventaja de 17 puntos y caen ante los Panthers

Lo bueno, malo y horrible que dejó el colapso de los Dolphins en la quinta semana

Odell Beckham Jr. asegura que su tiempo en los Dolphins se "convirtió en veneno para mí"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

Te puede interesar

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Soldados de la Guardia Nacional.
SEGURIDAD NACIONAL

Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade
TODAS LAS ELECCIONES

Miami-Dade anuncia pruebas de precisión del sistema electoral para comicios del 4 de noviembre