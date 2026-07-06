lunes 6  de  julio 2026
Fútbol

Inglaterra acaba con el sueño de México y avanza a cuartos del Mundial 2026

Inglaterra venció 3-2 a México con doblete de Jude Bellingham y gol de Harry Kane para avanzar a cuartos de final del Mundial 2026.

El centrocampista inglés Jude Bellingham, número 10, anota el primer gol de su equipo durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre México e Inglaterra, disputado en el Estadio de la Ciudad de México el 5 de julio de 2026.

El centrocampista inglés Jude Bellingham, número 10, anota el primer gol de su equipo durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre México e Inglaterra, disputado en el Estadio de la Ciudad de México el 5 de julio de 2026.

Ulises RUIZ / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Inglaterra acabó con el sueño de México al imponerse 3-2 en un vibrante duelo de octavos de final disputado en el estadio Azteca. Con un doblete de Jude Bellingham y otro tanto de Harry Kane, los ingleses sellaron su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentarán a Noruega.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre ofreció una gran resistencia y llegó a dominar varios pasajes del encuentro, impulsado por una afición que convirtió el Azteca en una auténtica fiesta. Sin embargo, la jerarquía de Inglaterra terminó marcando la diferencia en los momentos decisivos.

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Cuando mejor jugaba el Tri, Bukayo Saka desbordó por la banda derecha y asistió a Bellingham, quien abrió el marcador al minuto 36 con un certero cabezazo. Apenas unos instantes después, el mediocampista del Real Madrid volvió a aparecer para ampliar la ventaja y silenciar el estadio.

México reaccionó antes del descanso gracias a Julián Quiñones, que aprovechó un rebote en el área para descontar y devolver la esperanza a los locales.

La expulsión de Jarell Quansah al inicio del segundo tiempo parecía abrir el camino para la remontada mexicana, pero un penal cometido por Raúl Rangel sobre Anthony Gordon permitió a Harry Kane convertir el 3-1 desde los once pasos. El delantero inglés llegó así a seis goles en la Copa del Mundo.

El Tri volvió a meterse en el partido con otro penal, esta vez ejecutado con precisión por Raúl Jiménez tras una falta de Kane sobre Brian Rodríguez. Pese a la presión en los minutos finales y al constante apoyo de la afición, México no logró encontrar el empate.

Tras el encuentro, Javier Aguirre lamentó la eliminación y asumió la responsabilidad del resultado.

"Es muy doloroso soñar y perder. Los jugadores dejaron la piel en el campo. Si hay una crítica debe ser al entrenador", declaró el seleccionador mexicano.

Con este triunfo, Inglaterra se instala entre los ocho mejores del Mundial 2026 y buscará el pase a semifinales frente a la sorprendente Noruega, mientras que México se despide del torneo tras una actuación que ilusionó a su afición hasta el último minuto.

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