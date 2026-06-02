martes 2  de  junio 2026
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Inglaterra inicia en Florida su preparación para el Mundial 2026

La selección de Inglaterra, que se estrenará en el torneo contra Croacia, tuvo una sesión en la que pudo comprobar las condiciones que le esperan en Florida

El delantero Harry Kane, de Inglaterra, durante una sesión de práctica de su selección en Florida, el 2 de junio de 2026.

El delantero Harry Kane, de Inglaterra, durante una sesión de práctica de su selección en Florida, el 2 de junio de 2026.

RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PALM BEACH GARDENS.- Inglaterra comenzó este martes su concentración para el Mundial 2026 en Palm Beach (Florida), donde preparará dos amistosos previos al torneo, contra Nueva Zelanda y Costa Rica, antes de desplazar su campo de entrenamientos a Kansas, el 13 de junio, por el resto de la competición.

La selección británica, que se estrenará en el torneo el miércoles 17 contra Croacia en Dallas, tuvo una sesión de una hora en la que pudo comprobar las condiciones que le esperan en Florida: 32 grados a la sombra y una alta humedad.

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Pese al calor, los jugadores se mostraron risueños y aplicados durante el entrenamiento en el que realizaron varios circuitos de pases y regates y terminaron con un partidillo sin porterías.

"Estoy acostumbrado a un clima mucho peor que este, lluvioso y con temperaturas más bajas. Pero es agradable estar aquí adaptándonos a lo que nos espera en el Mundial", dijo el delantero Ollie Watkins tras el entrenamiento.

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El veterano centrocampista Jordan Henderson, de 35 años, resumió el estado de ánimo del grupo. "Estamos aquí para darlo todo y tener un torneo exitoso juntos", declaró. "No hay nada más emocionante en el fútbol que el Mundial".

Kobbie Mainoo, del Manchester United, celebró, por su parte, la oportunidad de participar en una Copa del Mundo, algo con lo que ha soñado desde que tiene memoria.

El centrocampista de 21 años habló de la importancia de ir paso a paso en una competición como esta. "Cuando miras demasiado hacia adelante al Mundial puede parecer un poco abrumador, así que nos estamos centrando en el presente", declaró.

Figuras y ausentes

La meta, en todo caso, está clara para el plantel dirigido por el alemán Thomas Tuchel, que cuenta con estrellas como Harry Kane, del Bayern Múnich, o Jude Bellingham, del Real Madrid.

El seleccionador dio la sorpresa al dejar fuera de los 26 convocados a grandes nombres del fútbol europeo como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden o Cole Palmer.

Inglaterra jugará dos partidos de preparación en Florida antes del torneo: contra Nueva Zelanda, el sábado 6 de junio en Tampa, y ante Costa Rica, en Orlando, el miércoles 10.

"Somos una gran nación y no hemos tenido el éxito que queríamos en estas competiciones antes, así que el objetivo es obviamente ganar el Mundial", dijo Watkins.

FUENTE: AFP

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