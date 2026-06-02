martes 2  de  junio 2026
FÚTBOL

Sondeo refleja que menos del 30% de los estadounidenses tiene interés por el Mundial

Más de 2/3 (66%) de las 3.507 personas consultadas en marzo por el centro de investigaciones Pew declararon que no seguirán o casi no seguirán el Mundial

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026.&nbsp;

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. 

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá interesa a menos del 30% de los adultos estadounidenses, según una encuesta publicada el martes, nueve días antes del inicio del torneo.

Más de dos tercios (66%) de las 3.507 personas consultadas en marzo por el centro de investigaciones Pew declararon que no seguirán o casi no seguirán la Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio.

Lee además
El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, durante un partido ante la Real Sociedad, el 18 de enero de 2026.
FÚTBOL

Lamine Yamal admite que tuvo "miedo" de perderse el Mundial
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla durante una conferencia de prensa, el 18 de noviembre de 2024.
FÚTBOL

Parte de la selección de Argentina llega a EEUU para defender su título en el Mundial

Solo el 28% afirma que seguirá el desarrollo de la máxima competición del balompié, que en realidad solo interesa al 14% de los encuestados.

La cifra es una prueba de que el "soccer", a pesar de ser el deporte más popular entre los jóvenes, aún tiene mucho camino por recorrer en Estados Unidos.

AFP__20251205__879F6K6__v1__MidRes__FblWc2026Draw
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El campeonato profesional (MLS), creado un año antes del Mundial de 1994 disputado en Estados Unidos, languideció durante mucho tiempo antes de experimentar un auge hace una década gracias a la llegada de jugadores célebres como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic y Lionel Messi.

La MLS atrajo a 11,2 millones de espectadores en 2025, pero los aficionados se muestran más interesados por los prestigiosos clubes europeos o, en el caso de las comunidades inmigrantes, por los de sus países de origen.

La encuesta muestra, además, que el 54% de los inmigrantes declara querer seguir el Mundial, el primero con 48 equipos, frente a solo el 23% de las personas nacidas en Estados Unidos.

Y dentro de la comunidad inmigrante, son los asiáticos (44%) y los hispanos (42%) quienes se declaran interesados por el evento.

Pronósticos de la afición

El peso de los latinoamericanos presentes en el país (alrededor del 20% de la población) se refleja en los pronósticos sobre el futuro vencedor el 19 de julio: España recoge la mayoría de los votos (9%), seguida de Argentina, vigente campeona, y de Brasil (8%).

Francia, subcampeona del mundo, ocupa el cuarto lugar por delante de Estados Unidos (7% cada uno), Alemania y México.

Pew subraya que las respuestas pueden haber cambiado desde la realización de la encuesta.

La firma remitió, a la vez, a un estudio de 2023 que mostraba que, para más de la mitad de los adultos (53%), el football americano era el deporte rey en Estados Unidos, frente a solo un 3% que se decantaba por el "soccer".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

"Suárez no me debe disculpas", dice entrenador de Uruguay tras dejar al atacante sin Mundial

Miami anuncia que ofrecerá transporte gratuito para ir al estadio y ampliará horarios de servicios durante el Mundial

Exhiben y subastan en EEUU la camiseta de Pelé en la final del Mundial 1958

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Imagen de una plataforma petrolera.
MEDIDAS

Ingresos por venta de combustible venezolano quedan bajo la supervisión del Tesoro estadounidense

Jennifer López y su hijo Oskar. 
CELEBRIDADES

Hija de Jennifer López anuncia nuevo nombre en ceremonia de graduación

Daniel Pérez, designado presidente de la Cámara en Florida.
POLÍTICA EXTERIOR

Trump nomina al cubanoamericano Daniel Pérez como embajador en Brasil

Responsable militar iraní estima inevitable la reanudación de la guerra con EEUU
Guerra

Responsable militar iraní estima "inevitable" la reanudación de la guerra con EEUU

Te puede interesar

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
ELECCIONES

California vota hoy en primarias con fuerte candidato republicano para gobernador

Por Leonardo Morales
Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, posa frente a unas de las grandes pelotas de futbol. 
ATENCIÓN FUTBOLEROS

Miami Beach se viste de Mundial con conciertos, grandes pantallas, arte y fiestas para aficionados

Michael J. Enriquez, de 53 años.
ABUSO ESCOLAR

Profesor de escuela secundaria en Miami-Dade enfrenta acusaciones por conducta sexual con una estudiante

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Lugar donde se levanta Okan Tower.
ACCIDENTE LABORAL

Trabajadora muere y otro obrero resulta herido tras derrumbe en obra del centro de Miami