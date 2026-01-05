lunes 5  de  enero 2026
Inter Miami ficha al mejor arquero de la MLS en la temporada pasada

El canadiense Dayne St. Clair, quien jugaba para el Minnesota United hasta el torneo anterior, llegó a un acuerdo para unirse a las filas del Inter Miami

El portero de Canadá, Dayne St. Clair, les da indicaciones a sus compañeros durante un partido amistoso, el 13 de noviembre de 2025.

El portero de Canadá, Dayne St. Clair, les da indicaciones a sus compañeros durante un partido amistoso, el 13 de noviembre de 2025.

VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Inter Miami de Lionel Messi anunció este domingo la contratación del internacional canadiense Dayne St. Clair, elegido mejor arquero de la pasada temporada de la liga norteamericana (MLS).

El canadiense, de 28 años, se encontraba libre tras expirar su contrato con el Minnesota United, equipo al que pertenecía desde 2019.

St. Clair, que suma 18 apariciones con la selección canadiense, quiere seguir sumando méritos para ser titular en el Mundial de 2026, tras erigirse como el mejor portero del campeonato norteamericano la pasada campaña con 30 goles encajados en 30 partidos.

El arquero se comprometió con el Inter para la temporada de 2026 con una opción para continuar hasta junio de 2027, detalló la franquicia floridana en un comunicado.

Miami sigue reforzando así el plantel que, bajo el liderazgo de Messi, defenderá el primer título de campeón de la MLS de su historia, alcanzado el pasado diciembre.

En las últimas semanas, el Inter se hizo con los servicios del defensa argentino Facundo Mura y del español Sergio Reguilón, sustituto en el lateral izquierdo del retirado Jordi Alba, además de renovar por un curso al uruguayo Luis Suárez y ejercer su opción de compra por el argentino Rodrigo De Paul.

Atleti no pasa del empate

El Atlético de Madrid tuvo que conformarse este domingo con un empate 1-1 en su visita a la Real Sociedad, en la 18ª jornada de LaLiga, dejando escapar puntos en la carrera por el título.

Los rojiblancos habían abierto el marcador gracias a un gol de cabeza del noruego Alexander Sorloth (50'), pero apenas seis minutos después, el portugués Gonçalo Guedes estableció la igualada (56').

El Atlético (4º, 38 pts) se vuelve a distanciar de sus dos rivales, a once puntos del líder FC Barcelona (49 pts) y a siete del Real Madrid (2º, 45 pts), mientras que el Villarreal (3º, 38 pts) se mantiene en la tercera posición.

Por su parte, la Real Sociedad suma ya cinco partidos consecutivos sin victoria (2 empates y 3 derrotas) y ocupa la 15ª posición con 16 puntos, solo dos más que el Valencia (18º), primer equipo en zona de descenso.

FUENTE: AFP

