FÚTBOL

Inter Miami de Lionel Messi anuncia su regreso a Sudamérica

El más reciente campeón de la MLS, el Inter Miami, iniciará una gira con partidos amistosos el próximo 24 de enero con un duelo ante el Alianza Lima peruano

El mediocampista venezolano Telasco Segovia, del Inter Miami, celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino Lionel Messi (C) y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.

CHANDAN KHANNA / AFP

CHANDAN KHANNA / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El Inter Miami, fresco de conseguir su primer título de la MLS, estará de vuelta por Sudamérica para comienzos del 2026, en una gira de partidos de pretemporada que los llevará por Colombia, Perú y Ecuador antes del inicio de la siguiente campaña del circuito norteamericano.

Los dirigidos por Javier Mascherano tienen previsto iniciar el tour con un encuentro ante el Alianza Lima peruano en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo 24 de enero. Posteriormente, las "Garzas" viajarán a suelo cafetero la semana siguiente para medirse al Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.

La gira de Lionel Messi y compañía concluirá con un desafío ante el Barcelona de Guayaquil el 7 de febrero en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Alianza Lima es el segundo club más laureado del fútbol peruano con 25 títulos de la Primera División, mientras que el Atlético Nacional encabeza a los equipos del circuito colombiano con 18, además de dos cetros de la Copa Libertadores y otro par de la Copa Interamericana.

Asimismo, el choque contra el Barcelona de Guayaquil marcará la primera visita del Inter Miami a suelo ecuatoriano.

Retorno a casa

Una vez que dicha gira llegue a su fin, los rosas regresarán a la Florida para continuar su preparación rumbo al primer juego de la temporada de la MLS, que se disputará el 21 de febrero ante el LAFC.

El conjunto copropiedad de David Beckham viene de una contienda histórica en la que derrotó por marcador de 3-1 al Vancouver Whitecaps en la final el pasado 6 de diciembre para levantar su primer campeonato en el circuito. Antes de conseguir dicho título, el único otro cetro que había obtenido el club en su historia era la Leagues Cup de 2023, misma que ganaron poco después del arribo de Messi a la institución.

La "Pulga" fue el máximo goleador del torneo pasado, por lo que recibió su primera Bota de Oro de la MLS, además de llevarse el premio al Jugador Más Valioso por segunda ocasión. Messi firmó una extensión de contrato con el equipo hace algunas semanas, garantizando su presencia para la inauguración del nuevo estadio del club en 2026.

