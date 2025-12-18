Reportan que el Inter Miami está cerca de pactar con portero de Canadá

El portero de Canadá, Dayne St. Clair, les da indicaciones a sus compañeros durante un partido amistoso, el 13 de noviembre de 2025.

El Inter Miami ha realizado varios movimientos en los últimos días, pero todo parece indicar que el más reciente campeón de la MLS no tiene planes de detenerse todavía. De acuerdo a un reporte reciente, el equipo de David Beckham y compañía estaría tras la pista de un portero canadiense.

Según un informe de The Athletic, las "Garzas" estarían cerca de llegar a un acuerdo con Dayne St. Clair , guardameta de la selección nacional de Canadá . St. Clair fue nombrado como Portero del Año en la MLS el pasado mes de noviembre y su llegada representaría una mejoría significativa en la posición para los dirigidos por Javier Mascherano .

El canadiense es uno de los agentes libres más cotizados del momento, pues se marchó del Minnesota United tras la culminación de su contrato. El club estuvo en conversaciones con él para un posible nuevo pacto, pero las charlas no llegaron a ningún lado, alcanzó la agencia libre y Miami ganó la carrera para asegurar su firma.

St. Clair, de 28 años de edad, fue seleccionado por Minnesota en el SuperDraft de la MLS en 2019 y realizó un total de 159 apariciones para el combinado. Asimismo, tiene 19 partidos con la selección de Canadá y está compitiendo por ser el guardameta titular de su escuadrón nacional en la venidera edición de la Copa del Mundo.

Opciones actuales

Rocco Ríos Novo se ganó el puesto de portero titular en el Inter Miami en la recta final del torneo anterior y jugó un papel importante en la obtención del primer campeonato de la MLS en la historia de los rosas. Ríos Novo realizó atrapadas claves en la final de la Conferencia Este y también en el duelo por el cetro ante el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

Previamente, el hombre de confianza en la red para Mascherano había sido Oscar Ustari, quien sirvió como el arquero titular durante el Mundial de Clubes, pero el argentino fue banqueado para beneficio de Ríos Novo.

De igual forma, el alto mando del Inter Miami también canjeó a otro de sus porteros, Drake Callender, rumbo a Charlotte durante la celebración del certamen pasado.