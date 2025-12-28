domingo 28  de  diciembre 2025
Fútbol

Inter Miami rompe el mercado: Giovani Lo Celso se suma al equipo que pidió Lionel Messi

Inter Miami cierra el fichaje de Giovani Lo Celso, pedido por Messi, para reforzar el equipo rumbo a la MLS 2026 y la Concachampions

El equipo del Inter Miami celebra su victoria en la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025.&nbsp;

El equipo del Inter Miami celebra su victoria en la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025. 

CHANDAN KHANNA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Inter Miami se prepara para sorprender en la MLS y la Concachampions tras anunciar que está a punto de cerrar el fichaje de Giovani Lo Celso, el mediocampista argentino del Real Betis. Según medios cercanos al club, Lo Celso dio luz verde a la negociación y el Real Betis recibirá los seis millones de euros exigidos por su traspaso.

El contrato con Inter Miami sería por dos temporadas con opción a una tercera, sumando así un refuerzo de peso al equipo que recientemente renovó a Lionel Messi. Este fichaje llega tras las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, y busca darle al club un golpe de efecto en el mercado de pases.

AFP__20251015__2241107127__v3__MidRes__PuertoRicoVArgentinaInternationalFriendly
Lionel Messi y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y Argentina en el Chase Stadium el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Lionel Messi y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y Argentina en el Chase Stadium el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Para Lo Celso, esta mudanza representa el adiós al fútbol europeo después de diez temporadas jugando en equipos como Paris Saint-Germain, Real Betis, Tottenham y Villarreal. Además, la incorporación le permitirá reforzar sus chances de jugar la Copa del Mundo 2026, compartiendo equipo con Messi y Rodrigo De Paul.

Inter Miami, campeón reciente de la MLS, apunta a ganar la Concachampions y conseguir un boleto a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes 2029. Este fichaje podría no ser el único, ya que el club también mantiene negociaciones con Ángel Correa, figura de Tigres UANL en la Liga MX.

Con este movimiento, Inter Miami consolida su estrategia de reforzar el plantel con jugadores clave pedidos por Messi, elevando su competitividad en torneos locales e internacionales.

