Inter Miami firma a centrocampista paraguayo desde River Plate

El mediocampista de Paraguay y nuevo jugador del Inter Miami, Matías Galarza, abandona el campo tras un partido de la Copa del Mundo, el 4 de julio de 2026.

El Inter Miami consiguió a un nuevo refuerzo este miércoles por la noche, cuando el mediocampista paraguayo Matías Galarza habría firmado su contrato para sumarse al club de la MLS proveniente del River Plate de la liga argentina, según informó ESPN.

Esta no será la primera experiencia de Galarza en el circuito norteamericano, pues ya había jugado con el Atlanta United en condición de préstamo más temprano en el año. Registró una asistencia en 13 desafíos disputados en ese entonces en todas las competiciones.

Asimismo, el mediocampista también jugó un papel importante para la selección de su país en la pasada Copa del Mundo de Norteamérica, anotando un gol en la fase de grupos contra Turquía y consiguiendo una asistencia en la sorpresiva victoria de los sudamericanos ante Alemania en los dieciseisavos de final.

Galarza se convirtió en el segundo fichaje de las "Garzas" en la fecha límite, luego de que también se sumara al club el brasileño Riquelme Fillipi, cuyo acuerdo fue confirmado el mismo miércoles.

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Ambos jugadores llegan a la institución para ponerse a las órdenes del nuevo entrenador, Cristián González, quien fue nombrado como director técnico hace algunos días en sustitución de Guillermo Hoyos.

El Inter Miami realizó varios movimientos en esta ventana, en la que se despidió del equipo el defensor Noah Allen, nuevo jugador del Chicago Fire.

Por otro lado, el conjunto copropiedad del inglés David Beckham cedió al mediocampista David Ruiz a los New York Red Bulls, en un movimiento que le permitió recibir 75.000 dólares en dinero de asignación general para 2027. La tropa neoyorquina también tiene la opción de convertir el arribo de Ruiz en permanente al final de la presente campaña.

En busca de la cima

El Inter Miami de Lionel Messi se encuentra actualmente en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS con 42 puntos en un total de 22 compromisos disputados.

Messi, máxima figura del combinado, anunció esta semana su retiro como internacional con la selección de Argentina, pero el astro de Rosario todavía mantiene contrato con el Inter Miami hasta 2028; sin embargo, tras el fallecimiento de su padre hace algunas semanas, el futuro de la "Pulga" como profesional ha quedado en el aire.