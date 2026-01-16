Defensor del Inter Miami despierta el interés de equipos europeos

El defensor Noah Allen, del Inter Miami, hace un pase durante un partido, el 8 de noviembre de 2025.

El Inter Miami ha sido noticia en tiempos recientes, más allá de por el título obtenido en la pasada temporada de la MLS , por la contratación de refuerzos rumbo al siguiente certamen del circuito norteamericano; no obstante, la institución que tiene como figura estelar al argentino Lionel Messi también se ha convertido en un semillero importante para equipos de Europa.

De acuerdo a un reporte reciente de The Athletic, el defensor Noah Allen , de 21 años de edad, estaría siendo monitoreado de cerca por parte de algunos conjuntos del "Viejo Continente", tales como el Gent de Bélgica y el Panathinaikos de Grecia .

Si bien la información deja claro que no se ha realizado alguna oferta formal por el jugador todavía, se tiene previsto que el interés por los servicios de Allen se incremente en el transcurso de este año.

El crecimiento que ha tenido el defensor de las "Garzas" viene respaldado con números. Según Transfermarkt, Allen tiene un valor de 2 millones de dólares, con 108 partidos disputados con el Inter Miami, en los que ha registrado un total de 6.595 minutos de juego a su temprana edad.

Esa actividad ha servido, entre otras cosas, para que el jugador se establezca como uno de los defensores más promisorios de toda la liga.

Objetivos para este año

Allen y el Inter Miami esperan mantener el nivel mostrado en el cierre de la contienda anterior, cuando ganaron cuatro partidos en fila rumbo al primer cetro de la franquicia en la MLS. Los muchachos dirigidos por Javier Mascherano subirán el telón de la venidera contienda el próximo 21 de febrero ante el LAFC en Los Ángeles.

Asimismo, el copropietario David Beckham y compañía han dejado claro que uno de los principales objetivos para el club en este nuevo año es establecerse como uno de los grandes conjuntos del continente, por lo que la corona de la Copa de Campeones de la CONCACAF está en los primeros puestos de la lista de metas para el equipo en 2026.

El Inter Miami se ha reforzado con varias piezas importantes desde la culminación del certamen anterior, en especial para llenar las vacantes de los retirados Sergio Busquets y Jordi Alba.