“Esto no es como la AFL y la NFL. No es así de fácil. Esto no es de ligas, son países, y ahí ya hay diferencia. Para hacer eso primero deberán hablar con Concacaf y con la FIFA, así que por ahora creo que ambas ligas tendrán otras cosas en qué pensar”, señaló el directivo durante una entrevista concedida al portal canadiense One Soccer.

Para Montagliani lo más recomendable en este momento es fortalecer a la Liga de Campeones de la Concacaf ampliando su número de equipos participantes y de esa manera se podrían dar más enfrentamientos entre clubes de México y Estados Unidos.

“Hace dos años nosotros rediseñamos la Liga de Campeones de Concacaf para contar con partidos más relevantes y significativos. Ahora buscamos expandir el torneo para tener más encuentros y más equipos. En el corto y mediano plazo ese será el vehículo para contar con los duelos entre MLS y Liga MX de los que la gente y los aficionados están hablando”, enfatizó.

En la actualidad el sistema actual del torneo más fuerte de Concacaf a nivel de clubes clasifica de manera directa a los equipos de la Liga MX y de la MLS a la fase de octavos de final; en tanto que los conjuntos de otras ligas centroamericanas se enfrentan entre sí desde la Fase de Grupos, esto con el objetivo de evitar que en el terreno de juego se plasme la gran diferencia competitiva que prevalece entre algunas instituciones.

