Investigan abusos racistas contra jugadores de la Premier League tras un “fin de semana vergonzoso”

El delantero nigeriano número 14 de Wolverhampton Wanderers, Tolu Arokodare (L), reacciona a una oportunidad perdida durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Wolverhampton Wanderers y Bournemouth en el estadio Molineux en Wolverhampton, en el centro de Inglaterra, el 31 de enero de 2026.

Las autoridades del Reino Unido confirmaron este lunes una investigación por abusos racistas online dirigidos a varios futbolistas tras un fin de semana marcado por incidentes en el fútbol inglés. La unidad policial especializada, la UK Football Policing Unit, calificó los mensajes como “abominables” y prometió identificar a los responsables.

El jefe policial Mark Roberts fue contundente al asegurar que no hay lugar para el racismo ni en los estadios ni en redes sociales, advirtiendo que quienes se esconden tras perfiles anónimos también pueden enfrentar consecuencias legales.

Tolu Arokodare y Romaine Mundle, las últimas víctimas

El delantero del Wolverhampton Wanderers recibió numerosos mensajes racistas después de fallar un penalti en la derrota 1-0 frente al Crystal Palace FC.

Horas más tarde, el Sunderland AFC confirmó que su mediocampista Romaine Mundle sufrió ataques similares tras ingresar como suplente en la caída 3-1 ante el Fulham FC.

Ambos casos provocaron una nueva ola de condenas dentro del fútbol inglés y reavivaron el debate sobre la protección de los jugadores frente al odio online.

Wesley Fofana y Hannibal Mejbri también denunciaron insultos

El sábado, tras el empate 1-1 entre el Chelsea FC y el Burnley FC, los futbolistas Wesley Fofana y Hannibal Mejbri fueron objeto de mensajes racistas en redes sociales.

Fofana publicó capturas de los comentarios recibidos y criticó la falta de consecuencias reales:

“2026 y sigue siendo lo mismo, nada cambia”, escribió el defensor francés, cuestionando la efectividad de las campañas contra la discriminación.

Organizaciones y Premier League exigen medidas firmes

La organización antirracismo Kick It Out describió el episodio como un “fin de semana espantoso”, señalando que este tipo de situaciones se repiten con demasiada frecuencia y reclamando acciones concretas más allá de los mensajes institucionales.

Por su parte, la Premier League advirtió que quienes sean hallados culpables enfrentarán “serias consecuencias”, reiterando que el fútbol debe ser un espacio inclusivo para todos.

El problema del racismo trasciende Inglaterra y salpica a Europa

El aumento de casos recientes ha vuelto a poner el foco en el racismo dentro del fútbol europeo. La semana pasada, la UEFA abrió una investigación tras la denuncia del delantero del Real Madrid CF, Vinícius Júnior, quien aseguró haber recibido insultos racistas durante un partido ante el SL Benfica por parte de Gianluca Prestianni, acusaciones que el argentino ha negado.

Mientras tanto, en Inglaterra continúa el proceso judicial contra Nigel Dewale, quien será sentenciado el 25 de marzo por enviar mensajes abusivos a la defensora Jess Carter durante la última Eurocopa femenina.