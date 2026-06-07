domingo 7  de  junio 2026
Béisbol

Jacob Misiorowski alcanza una velocidad nunca antes vista para un abridor en MLB

Jacob Misiorowski hizo historia en la MLB al lanzar una recta de 103.7 mph, la más rápida registrada por un pitcher abridor desde 2008

El lanzador abridor Jacob Misiorowski #32 de los Cerveceros de Milwaukee realiza un lanzamiento en la segunda entrada contra los Rockies de Colorado en el Coors Field el 6 de junio de 2026 en Denver, Colorado.&nbsp;

El lanzador abridor Jacob Misiorowski #32 de los Cerveceros de Milwaukee realiza un lanzamiento en la segunda entrada contra los Rockies de Colorado en el Coors Field el 6 de junio de 2026 en Denver, Colorado. 

Justin Edmonds/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Jacob Misiorowski continúa revolucionando las Grandes Ligas. El joven lanzador de los Milwaukee Brewers registró este sábado una recta de 103.7 millas por hora (166.9 km/h) durante el partido frente a los Colorado Rockies, estableciendo la marca del lanzamiento más rápido realizado por un pitcher abridor desde que la MLB comenzó a rastrear oficialmente la velocidad de los lanzamientos en 2008.

La histórica recta llegó en la tercera entrada contra Kyle Karros y superó la marca previa del propio Misiorowski, quien había alcanzado las 103.4 mph el pasado 25 de mayo frente a los St. Louis Cardinals.

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Más allá del récord de velocidad, el derecho de 24 años volvió a exhibir un dominio absoluto desde el montículo. Misiorowski trabajó siete entradas, permitió únicamente una carrera sucia y ponchó a ocho bateadores para reducir su efectividad a un impresionante 1.50.

Su arsenal de poder volvió a ser protagonista. Durante el encuentro lanzó 52 pitcheos de al menos 100 mph, incluidos 45 lanzamientos que superaron las 101 mph, una cifra nunca antes vista para un abridor en las Grandes Ligas.

El dueño de los lanzamientos más rápidos entre los abridores

La hazaña no es un hecho aislado. Misiorowski posee actualmente los 12 lanzamientos más veloces registrados por un pitcher abridor desde que existen mediciones oficiales de velocidad.

Además, el pasado 25 de mayo estableció otro récord cuando realizó 57 lanzamientos de 100 mph o más en una sola apertura, consolidándose como uno de los brazos más explosivos que ha visto el béisbol moderno.

Un candidato al Cy Young que sigue sorprendiendo

La temporada 2026 está convirtiendo a Jacob Misiorowski en una de las grandes historias de la MLB. Su combinación de velocidad extrema, control y capacidad para dominar a los bateadores rivales lo ha colocado entre los principales candidatos al premio Cy Young de la Liga Nacional.

Mientras los Brewers sueñan con una profunda carrera en los playoffs, el joven lanzador sigue ampliando los límites de lo que parece posible para un abridor en el béisbol profesional. Con apenas 24 años, Misiorowski no solo está ganando partidos: está reescribiendo los libros de récords de las Grandes Ligas.

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