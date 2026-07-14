martes 14  de  julio 2026
Béisbol

Jordan Walker silencia a Filadelfia y conquista un épico Home Run Derby 2026

Jordan Walker remontó de forma espectacular ante Kyle Schwarber y ganó el Home Run Derby 2026 con seis jonrones consecutivos en el cierre de la final

Riley OBrien #61, el mánager Oliver Marmol #37, el receptor Kleininger Teran #76 e Iván Herrera #48 de los Cardenales de San Luis posan con su compañero Jordan Walker #18 después de que ganara el Home Run Derby 2026&nbsp;

Riley O'Brien #61, el mánager Oliver Marmol #37, el receptor Kleininger Teran #76 e Iván Herrera #48 de los Cardenales de San Luis posan con su compañero Jordan Walker #18 después de que ganara el Home Run Derby 2026 

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Jordan Walker escribió una de las remontadas más memorables en la historia del Home Run Derby al derrotar 12-11 a Kyle Schwarber en la final disputada en el Citizens Bank Park de Filadelfia. El jardinero de los Cardenales de San Luis respondió a los constantes abucheos del público local con una exhibición de poder que le permitió quedarse con el título.

Walker parecía derrotado cuando restaba un solo swing y se encontraba abajo por tres cuadrangulares (11-8). Sin embargo, el joven de 24 años enlazó seis jonrones consecutivos para cerrar la competencia y dejar sin respuesta a Schwarber, el favorito de la afición.

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"Pensé que Filadelfia es brutal. Pero también es especial porque aman a sus jugadores y eso es lo que uno quiere de su ciudad", comentó Walker tras recibir el trofeo.

Con este triunfo, Walker se convirtió en el primer pelotero de los Cardenales en ganar un Home Run Derby y en el quinto campeón más joven de la historia del evento. Además del prestigio, se llevó un premio de un millón de dólares y la tradicional cadena de campeón.

Schwarber, impulsado por el apoyo de los aficionados, había impuesto el ritmo con 11 vuelacercas en la final y parecía tener el campeonato asegurado. No obstante, Walker respondió en el momento decisivo para completar una remontada inolvidable.

En las semifinales, Walker había eliminado al dominicano Junior Caminero, mientras que Schwarber dejó en el camino al venezolano Willson Contreras, quien también fue blanco de los abucheos del público durante toda la noche.

La primera ronda dejó grandes actuaciones. Walker y Contreras conectaron 13 cuadrangulares cada uno, aunque el venezolano obtuvo el primer lugar gracias al desempate por el batazo más largo. Caminero avanzó con 12 jonrones, mientras que Schwarber aseguró el último boleto con 10. Bryce Harper, quien anunció que esta sería su última participación en el Derby, quedó eliminado ante su público.

El título confirma el extraordinario momento que vive Walker en la temporada 2026. El jardinero de San Luis llegó al receso del Juego de Estrellas bateando para .294, con 22 jonrones, 74 carreras impulsadas —la mayor cantidad en las Grandes Ligas— y 13 bases robadas en 93 encuentros, consolidándose como una de las nuevas figuras del béisbol.

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