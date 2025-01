James Rodríguez es una apuesta atractiva, pero de pronóstico reservado para el fútbol mexicano

"En el Mundial de 2014 James se convirtió en una gran estrella y está entre los últimos jugadores de élite que han llegado desde entonces", complementa Calderón.

El historiador subraya que el colombiano se suma a los futbolistas de talla internacional que han llegado a México de 2014 a la fecha, entre ellos los brasileños Ronaldinho (Querétaro) y Dani Alves (Pumas) y el francés André-Pierre Gignac (Tigres).

"Lamentablemente para nuestro fútbol la mayoría llega en la parte final de su carrera. James tiene 33 años, que todavía es una buena edad para que muestre su prestigio", comenta Calderón.

"Lo contratan por lo que fue", contrastó enérgico el entrenador brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti desde su posición como comentarista de ESPN.

¿Merece voto de confianza?

En su presentación con el León, James ha garantizado que se encuentra bien físicamente y que conserva su nivel competitivo, y pidió despejar las dudas generadas por su salida anticipada de su anterior club, el Rayo Vallecano, del que se fue criticado y con escasa participación.

El León es el equipo número 12 del colombiano, que ha vestido cinco camisetas diferentes entre el año 2020 y su llegada al fútbol mexicano: Everton de Inglaterra, Al-Rayyan de Catar, Olympiacos de Grecia, Sao Paulo de Brasil y Rayo Vallecano de España.

"No le podemos dar un voto de confianza completo porque no ha tenido una permanencia considerable en un equipo; no se ha sentido a gusto en los años recientes", sentencia Calderón, quien espera que James encuentre en México las condiciones para su óptimo desempeño.

"Se puede sentir bien en México porque encontrará un fútbol parecido al colombiano en algunos aspectos, porque es un país latino y porque estará rodeado de jugadores colombianos", apunta el historiador.

En el León militan tres futbolistas colombianos: el defensa Stiven Barreiro y los mediocampistas John Mendoza y Edgar Guerra. "Además está Andrés Guardado que a los 38 años salió del retiro para acompañarlo en la mediacancha".

