martes 25  de  noviembre 2025
Béisbol

Japonés descarta a los Dodgers: “Prefiero derrotarlos antes que unirme a ellos”

El lanzador japonés Tatsuya Imai, una de las figuras más cotizadas del mercado MLB 2025, descarta unirse a Shohei Ohtani, Yamamoto y Sasaki en los Dodgers. Prefiere vencerlos y vivir su propia experiencia en MLB

El lanzador japonés de los Seibu Lions, Tatsuya Imai no quiere jugar para los Dodgers de Los Ángeles&nbsp;

El lanzador japonés de los Seibu Lions, Tatsuya Imai no quiere jugar para los Dodgers de Los Ángeles 

Lions
Por Pedro Felipe Hernández

El lanzador japonés Tatsuya Imai, uno de los agentes libres más buscados de la temporada MLB 2026, ha dejado claro que no le interesa unirse a sus compatriotas Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki en los actuales campeones de la Serie Mundial: los Los Angeles Dodgers.

En declaraciones ofrecidas a Daisuke Matsuzaka en Hodo Station, recogidas por MLB.com, Imai explicó que su motivación pasa por vencer al mejor, no sumarse a él.

Quiere enfrentar a los Dodgers, no jugar con ellos

Aunque reconoció que sería especial compartir equipo con superestrellas japonesas, Imai subrayó que su prioridad es competir contra ellos al máximo nivel.

“Ser campeón contra un equipo así sería lo más valioso de mi vida”

“Disfrutaría jugar junto a Ohtani, Yamamoto y Sasaki, pero ganar contra un equipo como ese y convertirme en campeón mundial sería lo más valioso en mi vida. Preferiría derrotarlos”, afirmó.

El derecho de 27 años reiteró que vencer a los Dodgers sería un logro mayor que unirse a su constelación de estrellas.

Busca una experiencia distinta en MLB

Imai también explicó que no firmar con los Dodgers tiene un motivo cultural y personal: quiere desafiarse a sí mismo en un entorno desconocido.

Quiere evitar depender de otros japoneses en el equipo

“Si hubiera otro japonés en el equipo, podría preguntarle cualquier cosa. Pero eso no es lo que busco. Quiero experimentar esa sensación de supervivencia y ver cómo supero las diferencias culturales por mi cuenta”.

Para Imai, el reto de adaptarse solo a la vida en MLB forma parte de la motivación para elegir su próximo destino.

Sueña con enfrentar a Ohtani en el montículo

Además de no querer jugar junto a Ohtani, Imai quiere competir contra él directamente.

“Quiero ver cuánto aguanta mi recta contra él. Quiero probarme lanzándole”

El deseo de medirse al cuatro veces MVP es uno de los factores que más lo impulsa.

Un lanzador muy cotizado tras una temporada dominante

Imai llega al mercado MLB tras una campaña espectacular con los Seibu Lions de la Liga del Pacífico en Japón:

ERA: 1.92

WHIP: 0.89

Ponches: 178

Entradas: 162 2/3

Su periodo de negociación en MLB finaliza el 2 de enero, fecha límite para firmar con un equipo tras ser medio específico.

