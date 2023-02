José "Candelita" Iglesias no le cierra las puertas a Miami

MIAMI.- "En mi carrera me he encontrado a mí. No he tratado de ser nadie más. Siendo auténtico, real con quien uno es: un jugador que batea entre los espacios, saludable todos los días y que puede ayudar en la defensa, en el liderazgo, en la manera de pensar, la mentalidad de ganar. Me gusta lo que Miami está haciendo y creo que aportaría”, así de manera contundente responde José Antonio Iglesias, en una entrevista a Pelota Cubana USA, a la cual tuvo acceso DIARIO LAS AMERICAS.