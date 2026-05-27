miércoles 27  de  mayo 2026
Fútbol Americano

Josh Jacobs enfrenta cinco cargos criminales en Wisconsin y sacude a los Packers

Josh Jacobs, estrella de los Green Bay Packers, fue arrestado en Wisconsin y enfrenta cinco cargos criminales, incluido un delito grave por estrangulación y asfixia

Josh Jacobs #8 de los Green Bay Packers corre con el balón contra los Chicago Bears durante el segundo cuarto del partido de playoffs de comodines de la NFC en Soldier Field el 10 de enero de 2026&nbsp;

Josh Jacobs #8 de los Green Bay Packers corre con el balón contra los Chicago Bears durante el segundo cuarto del partido de playoffs de comodines de la NFC en Soldier Field el 10 de enero de 2026 

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El corredor de los Green Bay Packers, Josh Jacobs, enfrenta cinco cargos criminales tras ser arrestado esta semana en Wisconsin, en un caso que ya genera preocupación dentro de la organización y de la NFL.

Según informó la policía de Hobart/Lawrence, Jacobs fue detenido el martes e ingresado en la cárcel del condado de Brown acusado de estrangulación y asfixia, agresión doméstica, daños criminales a la propiedad, alteración del orden público e intimidación de una víctima. El cargo de estrangulación y asfixia está catalogado como delito grave, mientras que los otros cuatro son delitos menores.

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El jefe de policía Michael Renkas explicó que las autoridades respondieron el sábado por la mañana a una denuncia por disturbios relacionada con el jugador. Además, indicó que la investigación continúa abierta y que por el momento no se ofrecerán más detalles oficiales.

Los abogados de Jacobs —David Chesnoff, Richard Schonfeld y Clarence Duchac— emitieron un comunicado defendiendo la inocencia del corredor.

“Josh niega enérgicamente las acusaciones y este asunto se encuentra en las primeras etapas de investigación, con evidencia importante que aún no se ha hecho pública”, señalaron los representantes legales.

La situación golpea a los Packers justo cuando comenzaron sus actividades organizadas de temporada baja. La franquicia confirmó que está al tanto del caso, aunque evitó profundizar debido al proceso judicial en curso. La NFL también informó que mantiene contacto con el equipo.

Jacobs viene de ser una de las piezas ofensivas más importantes de Green Bay. La temporada pasada corrió para 929 yardas y 13 touchdowns, luego de un brillante 2024 en el que acumuló 1.329 yardas terrestres y 15 anotaciones, ganándose su tercera selección al Pro Bowl.

Antes de llegar a los Packers, Jacobs jugó cinco campañas con los Las Vegas Raiders, donde fue All-Pro en 2022 tras liderar la NFL con 1.653 yardas por tierra.

En siete temporadas como profesional, el corredor suma 7.803 yardas y 74 touchdowns terrestres, ubicándose entre los jugadores activos más productivos de la liga.

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