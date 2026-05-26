El Real Madrid celebrará elecciones presidenciales el 7 de junio y Florentino Pérez no parece favorito

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

El Real Madrid confirmó que las elecciones a la presidencia del club se celebrarán el próximo 7 de junio de 2026, en unos comicios que pondrán frente a frente al actual mandatario Florentino Pérez y al empresario Enrique Riquelme.

Según informó la entidad blanca en un comunicado oficial, las votaciones se llevarán a cabo de forma ininterrumpida entre las 9:00 y las 20:00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Además, los socios tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto por correo.

FÚTBOL Riquelme da un primer paso para optar a las elecciones presidenciales del Real Madrid

Será la primera vez desde 2006 que el club madrileño afronta unas elecciones presidenciales con más de un candidato. Aquellos comicios se produjeron tras la dimisión de Florentino Pérez en el final de su primera etapa al frente de la institución y terminaron con la victoria de Ramón Calderón.

Tras la salida de Calderón en 2009 y el breve mandato interino de Vicente Boluda, Florentino Pérez regresó a la presidencia al ser candidato único en las elecciones de junio de ese año.

Desde entonces, el dirigente madridista fue reelegido sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025, consolidando una de las etapas más exitosas en la historia del club tanto a nivel deportivo como institucional.

En esta ocasión, el empresario del sector de energías renovables Enrique Riquelme será el único rival de Pérez, quien decidió convocar elecciones el pasado 12 de mayo.