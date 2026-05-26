Alimber Santa y su debut inimaginable en las Grandes Ligas con un no hit no run

Christian Vázquez #2 de los Astros de Houston y su compañero Alimber Santa #72 celebran la victoria del equipo y el juego sin hits combinado contra los Rangers de Texas en el Globe Life Field el 25 de mayo de 2026 en Arlington, Texas

ARLINGTON, TEXAS.- El dominicano Alimber Santa fue paciente, esperó su momento y el béisbol lo premió. Le permitió mostrar su talento en su primer juego en las Grandes Ligas para que sacara los últimos seis outs del quinto compromiso en que colectivamente los Astros de Houston propinan un juego sin hits ni carreras. Aún sin creer lo que vivió, Santa se convirtió en el segundo lanzador en la historia de las Ligas Mayores en debutar con un no-hitter.

El derecho, que solo necesitó ejecutar 24 envíos la noche del 25 de mayo ante los Rangers de Texas para sacar dos entradas, pasó toda la serie contra los Cachorros de Chicago en el bullpen esperando su debut. Lo que soñó fue totalmente distinto a lo que vivió.

“No, no tiene comparación. Yo me imaginé en llegar, tirar strikes y ponchar a uno en mi debut pero no me imaginé nunca que iba a ser parte de un no hitter”, dijo Santa todavía sin entender lo que viviendo en su estreno como grandeliga.

Los que sí sabían lo que había hecho, o ayudado a hacer, eran el estadista Elias Sport Bureau, y el cubano Yordan Álvarez, su compañero de equipo.

Según Elias Sport, Santa se convirtió en apenas el segundo lanzador en participar en un juego sin hit ni carreras durante su debut.

“Álvarez me dijo, ‘tú no sabes lo que acabas de hacer Santa, es algo histórico’. Y es verdad”, dijo el derecho, que casi 24 horas después de sellar el quinto no hitter colectivo en la historia de los Astros asimiló lo hecho.

“Hasta ayer no sabía la magnitud que tenía eso (debutar con no hitter) pero desde ayer que vi los reportes y las noticias entiendo ahora la magnitud de lo que he logrado y estoy feliz”, dijo el derecho histórico en exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS.

El respaldo familiar

Un debut en las mayores, sin importar el resultado en el terreno, normally termina con mensajes de apoyo de la familia y amistades más cercanas. Pero este no fue cualquier debut y Alimber contó que cuando pudo revisar su teléfono, tenía cientos de mensajes. Agradeció todos, pero de inmediato llamó a sus seres más íntimos

“Recibí muchísimo mensajes, pero a las primeras personas que llamé fueron a mi mamá, a mi papá y a mi novia. Mis hermanos, la familia cercana”, contó. “Fueron llamadas individuales, incluso mi mamá no sabe mucho de pelota y yo tuve que ir diciéndole ‘mami yo hice esto, logré esto’ y me fueron entendiendo poco a poco”.

Y aunque en el terreno la familia solo se puede llevar en la mente, siempre hay alguien en quien confiar. El receptor Christian Vázquez ya había dialogado con el novel serpentinero tras su llamada a las mayores y le había dado un solo consejo para su debut: “respirar”.

“Respirar, el debut es mucha tensión. Normalmente quieres hacerlo bien para quedarte acá en Grandes Ligas, todos hemos estado en esa situación. Obviamente no como él, en medio de un no hitter pero siempre hay una primera vez y lo hizo muy bien”, dijo el careta que al final del juego se le acercó a celebrar de inmediato, aunque Brandon Nimmo había pedido el ABS.