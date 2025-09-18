jueves 18  de  septiembre 2025
Béisbol

Juan Soto hace historia en 2025 y demuestra que vale cada dólar de su contrato con los Mets

Juan Soto justifica su contrato récord con los Mets tras una histórica temporada 2025 al unirse a un privilegiado club

Juan Soto #22 de los Mets de Nueva York reacciona tras conectar un jonrón en la quinta entrada contra los Padres de San Diego en el Citi Field el 17 de septiembre de 2025 en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Juan Soto #22 de los Mets de Nueva York reacciona tras conectar un jonrón en la quinta entrada contra los Padres de San Diego en el Citi Field el 17 de septiembre de 2025 en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York. 

Ishika Samant/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

En su primera campaña con los New York Mets, Juan Soto responde a las dudas con números históricos. A pesar de un comienzo lento y de las críticas que insinuaban que no valía los más de $700 millones de su contrato, el dominicano está logrando una temporada que lo coloca entre los jugadores más dominantes de la MLB.

Una temporada para la historia

Soto alcanzó los 40 jonrones y 30 bases robadas en 2025, una combinación de poder y velocidad que lo sitúa en un club exclusivo. A esta hazaña añade más de 100 carreras, 100 bases por bolas y 100 impulsadas, métricas que lo ponen al nivel de leyendas como Barry Bonds y Jeff Bagwell.

Lee además
Clayton Kershaw #22 de los Dodgers de Los Ángeles en el dugout antes de un partido contra los Rockies de Colorado en el Dodger Stadium el 8 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. 
Béisbol

Clayton Kershaw anuncia su retiro oficial tras la temporada 2025 con los Dodgers
Los jugadores del Barcelona posan tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper en un partido ante el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona, el 10 de agosto de 2025. 
FÚTBOL

Expresidentes del Barcelona niegan que el club comprara favores arbitrales

HR (Jonrones): 40

SB (Bases robadas): 30+

R (Carreras): 100+

BB (Bases por bolas): 118

RBI (Carreras impulsadas): 100+

Con esas cifras, Soto se convirtió en el primer jugador en la historia de los Mets en firmar una temporada de 40-30, y además repitió la hazaña de dar 40 jonrones en años consecutivos con equipos distintos, tras hacerlo en 2024 con los Yankees.

Juan Soto (4).jpg
El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, camina hacia el dugout durante un encuentro, el 5 de mayo de 2025.

El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, camina hacia el dugout durante un encuentro, el 5 de mayo de 2025.

Además, Soto es ahora el noveno jugador en conectar 40 jonrones con diferentes equipos en temporadas consecutivas, según Sarah Langs de MLB.com. Los ocho bateadores anteriores que lo hicieron son los siguientes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SlangsOnSports/status/1966999085484822691?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966999085484822691%7Ctwgr%5Ec3cfbce2e1bb2d08b9a991cfe66aea025857707c%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsports.yahoo.com%2Fmlb%2Farticle%2Fjuan-soto-hits-40th-homer-for-mets-joins-barry-bonds-jeff-bagwell-with-40-homer-30-steal-110-walk-season-000548955.html&partner=&hide_thread=false

Shohei Ohtani: 2023 Angels, 2024 Dodgers

Nelson Cruz: 2014 Orioles, 2015 Mariners

Jim Thome: 2002 Indians, 2003 Phillies

Alex Rodriguez: 2000 Mariners, 2001 Rangers

Ken Griffey Jr.: 1999 Mariners, 2000 Reds

Rafael Palmeiro: 1998 Orioles, 1999 Rangers

Greg Vaughn: 1998 Padres, 1999 Reds

Andrés Galarraga: 1997 Rockies, 1998 Braves

Silenciando las dudas sobre su contrato

Cuando firmó con los Mets, no faltaron voces que aseguraban que el dominicano no merecía un contrato tan elevado. Sin embargo, sus estadísticas han superado las expectativas. Soto no solo está produciendo a un nivel MVP, sino que ha demostrado ser un bateador integral, capaz de combinar disciplina en el plato con poder y agresividad en las bases.

Incluso si los Mets llegaran a quedarse fuera de los playoffs, el desempeño individual de Soto convierte su primera temporada en Queens en un éxito rotundo. Hoy, el dominicano no solo justifica el contrato más grande de la historia del béisbol, sino que lo está convirtiendo en una inversión que puede marcar el rumbo de la franquicia en los próximos años.

Juan Soto llegó a los Mets con la presión de un contrato histórico y las comparaciones inevitables con su paso por los Yankees. Pero en 2025, su rendimiento ofensivo lo coloca en un círculo de élite reservado para leyendas. Las dudas iniciales han quedado atrás: Soto no solo valió cada dólar de su contrato, sino que lo está superando con creces.

Temas
Te puede interesar

Yulimar Rojas entre lágrimas: "Es un bronce, pero es una victoria personal"

Esta es la curiosa historia de T.D. (la mascota de los Miami Dolphins)

Real Madrid busca mantener su marcha perfecta con un Vinicius lleno de interrogantes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Otro de los símbolos de la historia hispana fue vandalizado y derribado por grupos de extrema izquierda Black Lives Matter y Antifa. Archivo.
Seguridad nacional

Trump anuncia que designará al grupo de "izquierda radical" Antifa como "organización terrorista"

Inmigrantes en la frontera. 
Legislación

EEUU aprueba penas más severas para migrantes que crucen ilegalmente la frontera

Te puede interesar

La miembro del Comité Monetario Regulador de la Reserva Federal, Lisa Cook.
JUSTICIA

Procurador general pide al Supremo la destitución por corrupción de gobernadora de la Fed

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

Erika Kirk junto a su esposo Charlie Kirk, asesinado de forma atroz durante un debate en la Universidad de Utah por un radical de izquierda.
CONSERVADORES

Erika, viuda de Charlie Kirk, es elegida presidenta de Turning Point USA

Los precios para acceder a cualquier evento en Estados Unidos se encuentran por las nubes y millones se quejan ante la impotencia de pagar o no entrar. 
EVENTOS

Reguladores demandan a Ticketmaster por inflar precios de entradas

El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida